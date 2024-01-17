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Published Сегодня, 11:47

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ВСУ обстреляли окраину белгородского села Репяховка

Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ

17 января 2024, 11:47
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли окраину белгородского села Репяховка

Повреждения получила линия электропередачи. К устранению последствий атаки приступят после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

17 января под обстрел ВСУ попала окраина Репяховки в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи.

В результате атаки под отключение попали абоненты указанного села. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Днём 17 января в Валуйском горокруге, напомним, сбили беспилотник самолётного типа. БПЛА уничтожили в районе посёлка Дружба. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Помимо этого, минувшей ночью ПВО дважды сработала над Белгородом и Белгородским районом. ВСУ в совокупности выпустили 11 снарядов РСЗО «Ольха» и «Вампир», а также шесть беспилотников. Есть разрушения в квартирах и домах белгородцев.

В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после массированной атаки ВСУ
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