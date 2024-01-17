Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
17 января под обстрел ВСУ попала окраина Репяховки в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи.
В результате атаки под отключение попали абоненты указанного села. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Днём 17 января в Валуйском горокруге, напомним, сбили беспилотник самолётного типа. БПЛА уничтожили в районе посёлка Дружба. По предварительным данным, обошлось без последствий.
Помимо этого, минувшей ночью ПВО дважды сработала над Белгородом и Белгородским районом. ВСУ в совокупности выпустили 11 снарядов РСЗО «Ольха» и «Вампир», а также шесть беспилотников. Есть разрушения в квартирах и домах белгородцев.