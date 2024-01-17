Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ

Помимо этого, минувшей ночью ПВО дважды сработала над Белгородом и Белгородским районом. ВСУ в совокупности выпустили 11 снарядов РСЗО «Ольха» и «Вампир», а также шесть беспилотников. Есть разрушения в квартирах и домах белгородцев.