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Posted Сегодня, 19:23

Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

ПВО сбила воздушную цель у белгородской границы

ПВО сбила воздушную цель у белгородской границы

23 января 2024, 19:23
Фото: Midjourney
ВСУ атаковали село Тимоново в Валуйском городском округе. Последствия на земле уточняются, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Вечером 23 января в Валуйском горокруге сработала система противовоздушной обороны. В небе сбили цель, запущенную с территории Украины.

По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы устанавливают все последствия на земле.

За день ВСУ атаковали также Шебекинский городской округ и Борисовский район. В последнем дрон влетел в жилой дом. По счастливой случайности никто не пострадал. В Шебекинском горокруге повреждения получила машина, были и другие разрушения.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Машина#Украина#Борисовский район#Пво#Жилой дом#Белгород#Шебекинский городской округ#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#Валуйский городской округ#ВСУ#Дрон#Атака#Тимоново#СВО#Разрушения#Противовоздушная оборона#Оперативные службы#Сбитая цель#Белгородская граница
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