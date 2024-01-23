ПВО сбила воздушную цель у белгородской границы

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Вечером 23 января в Валуйском горокруге сработала система противовоздушной обороны. В небе сбили цель, запущенную с территории Украины.
По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы устанавливают все последствия на земле.
За день ВСУ атаковали также Шебекинский городской округ и Борисовский район. В последнем дрон влетел в жилой дом. По счастливой случайности никто не пострадал. В Шебекинском горокруге повреждения получила машина, были и другие разрушения.