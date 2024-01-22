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Published Сегодня, 15:15

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На полигоне под Белгородом проведут взрывные работы

Будет громко: найденный в Корочанском районе боеприпас уничтожат под Белгородом

22 января 2024, 15:15
Фото: Bel.ru

На полигоне под Белгородом проведут взрывные работы

Белгородцев предупредили о громких звуках, которые они могут услышать в ходе уничтожения боеприпаса. Взрывные работы проведут на полигоне Яковлевского горокруга.

В Белгородской области уничтожат взрывоопасный предмет. Его ранее нашли в Корочанском районе. Взрывные работы запланированы на полигоне Яковлевского горокруга в период с 19:00 до 20:00. Белгородцев попросили сохранять спокойствие. Утилизацией боеприпаса займутся специалисты Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что обломки ракет и беспилотников будут искать в Белгороде. 20 января 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции проверяли пустыри вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского на наличие взрывоопасных предметов.

Эту проверку в мэрии объяснили тем, что на открытых больших пространствах не всегда удаётся оперативно обнаружить какие-либо обломки. Физический осмотр местности проводили для обеспечения безопасности горожан.

В Белгороде будут искать обломки ракет и беспилотников
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#Белгородская область#Полигон#Корочанский район#Новости Белгорода#Боеприпас#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Яковлевский горокруг#Взрывные работы#Взрывы
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