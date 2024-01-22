Будет громко: найденный в Корочанском районе боеприпас уничтожат под Белгородом

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгородской области уничтожат взрывоопасный предмет. Его ранее нашли в Корочанском районе. Взрывные работы запланированы на полигоне Яковлевского горокруга в период с 19:00 до 20:00. Белгородцев попросили сохранять спокойствие. Утилизацией боеприпаса займутся специалисты Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что обломки ракет и беспилотников будут искать в Белгороде. 20 января 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции проверяли пустыри вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского на наличие взрывоопасных предметов.
Эту проверку в мэрии объяснили тем, что на открытых больших пространствах не всегда удаётся оперативно обнаружить какие-либо обломки. Физический осмотр местности проводили для обеспечения безопасности горожан.