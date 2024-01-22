Будет громко: найденный в Корочанском районе боеприпас уничтожат под Белгородом

Ранее сообщалось, что обломки ракет и беспилотников будут искать в Белгороде. 20 января 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции проверяли пустыри вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского на наличие взрывоопасных предметов.