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МЧС и силовики проверят пустыри Белгорода на наличие взрывоопасных предметов

В Белгороде будут искать обломки ракет и беспилотников

20 января 2024, 07:12
Фото: Bel.ru

МЧС и силовики проверят пустыри Белгорода на наличие взрывоопасных предметов

Мэрия сообщила об обследовании пустырей специалистами самообороны и силовиками. Проверка пройдёт сегодня с 10:30 до 15:00 вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского. Задействуют до 120 работников МЧС, полиции, Росгвардии.

Белгород проверят на наличие взрывоопасных предметов. Мэрия города анонсировала проверку, которая пройдёт сегодня, 20 января, с 10:30 до 15:00.

Искать обломки ракет и беспилотников будут порядка 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции. Они осмотрят городские пустыри, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо взрывоопасных предметов. Обследуют силовики участки вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского.

Как пояснили в мэрии, необходимость проверки обусловлена тем, что на больших открытых пространствах не всегда удаётся оперативно обнаружить обломки. В связи с этим требуется физический осмотр местности, чтобы обезопасить белгородцев.

Ранее мэр города Валентин Демидов призывал горожан не пересекать оградительные ленты и не ходить под выбитыми из-за ракетного удара окнами. Там велись восстановительные работы, поэтому могли упасть осколки и обломки окон.

Это очень опасно: мэр Белгорода попросил проявить внимательность в городе
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