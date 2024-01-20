В Белгороде будут искать обломки ракет и беспилотников

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Белгород проверят на наличие взрывоопасных предметов. Мэрия города анонсировала проверку, которая пройдёт сегодня, 20 января, с 10:30 до 15:00.
Искать обломки ракет и беспилотников будут порядка 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции. Они осмотрят городские пустыри, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо взрывоопасных предметов. Обследуют силовики участки вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского.
Как пояснили в мэрии, необходимость проверки обусловлена тем, что на больших открытых пространствах не всегда удаётся оперативно обнаружить обломки. В связи с этим требуется физический осмотр местности, чтобы обезопасить белгородцев.
Ранее мэр города Валентин Демидов призывал горожан не пересекать оградительные ленты и не ходить под выбитыми из-за ракетного удара окнами. Там велись восстановительные работы, поэтому могли упасть осколки и обломки окон.