Упавшую с самолёта возле дома в Белгороде бомбу уничтожили на полигоне

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Вечером 22 апреля авиабомбу, из-за которой пришлось эвакуировать около трёх тысяч жителей 15 многоквартирных домов в Белгороде, уничтожили на полигоне.
Боеприпас оказался вторым, упавшим с военного самолёта Су-34 в областном центре 20 апреля. Тогда одна бомба взорвалась на дороге у перекрёстка улицы Губкина с проспектом Ватутина. Чудом никто не пострадал.
Второе чудо произошло в 200 с лишним метрах от первого взрыва в доме №15 по улице Шаландина. Там боеприпас зарылся в землю возле балконов квартир, повредив в полёте несколько жилых помещений. В ту же ночь всех жителей трёхподъездного пятиэтажного дома эвакуировали, утром субботы подтвердилось, что в земле находится вторая авиабомба.
Для её извлечения потребовалось эвакуировать всех жителей многоэтажных домов, находящихся в радиусе 200 метров. Вывозили также и автомобили.
Долго белгородцам ждать не пришлось — боеприпас извлекли из земли, вывезли на безопасное расстояние и взорвали на полигоне.