Упавшую с самолёта возле дома в Белгороде бомбу уничтожили на полигоне

Второе чудо произошло в 200 с лишним метрах от первого взрыва в доме №15 по улице Шаландина. Там боеприпас зарылся в землю возле балконов квартир, повредив в полёте несколько жилых помещений. В ту же ночь всех жителей трёхподъездного пятиэтажного дома эвакуировали, утром субботы подтвердилось, что в земле находится вторая авиабомба.