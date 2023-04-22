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Упавшую с самолёта возле дома в Белгороде бомбу уничтожили на полигоне

22 апреля 2023, 16:10
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
найденную у дома в Белгороде авиабомбу взорвали на полигоне
Видео процесса опубликовали в Telegram-канале Вячеслава Гладкова.

Вечером 22 апреля авиабомбу, из-за которой пришлось эвакуировать около трёх тысяч жителей 15 многоквартирных домов в Белгороде, уничтожили на полигоне.

Боеприпас оказался вторым, упавшим с военного самолёта Су-34 в областном центре 20 апреля. Тогда одна бомба взорвалась на дороге у перекрёстка улицы Губкина с проспектом Ватутина. Чудом никто не пострадал.

Второе чудо произошло в 200 с лишним метрах от первого взрыва в доме №15 по улице Шаландина. Там боеприпас зарылся в землю возле балконов квартир, повредив в полёте несколько жилых помещений. В ту же ночь всех жителей трёхподъездного пятиэтажного дома эвакуировали, утром субботы подтвердилось, что в земле находится вторая авиабомба.

Для её извлечения потребовалось эвакуировать всех жителей многоэтажных домов, находящихся в радиусе 200 метров. Вывозили также и автомобили.

Долго белгородцам ждать не пришлось — боеприпас извлекли из земли, вывезли на безопасное расстояние и взорвали на полигоне.

Взрывоопасный предмет и эвакуация жителей: что обсуждали белгородцы 22 апреля
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#Евгений Грицков#Бомба#Эвакация#Полигон#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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