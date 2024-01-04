Найденные в Белгороде боеприпасы обезвредили на полигоне

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
На полигоне обезвредили взрывоопасные предметы без последствий, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор поблагодарил за слаженные действия Минобороны РФ, Росгвардию, МЧС, УМВД, Управление региональной безопасности, отряды самообороны, администрации и заместителей.
Напомним, что боеприпасы нашли в микрорайоне Улитка. Живущих рядом людей попросили временно покинуть свои квартиры. 13 человек разместили в ПВР, большинство местных жителей уехали к родственникам.
Ещё один боеприпас был найден на улице Красноармейской.