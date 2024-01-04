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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Найденные в Белгороде боеприпасы обезвредили на полигоне

Найденные в Белгороде боеприпасы обезвредили на полигоне

4 января 2024, 15:32
Фото: правительство Белгородской области
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов проходили на полигоне в Яковлевском горокруге.

На полигоне обезвредили взрывоопасные предметы без последствий, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор поблагодарил за слаженные действия Минобороны РФ, Росгвардию, МЧС, УМВД, Управление региональной безопасности, отряды самообороны, администрации и заместителей.

Напомним, что боеприпасы нашли в микрорайоне Улитка. Живущих рядом людей попросили временно покинуть свои квартиры. 13 человек разместили в ПВР, большинство местных жителей уехали к родственникам.

Ещё один боеприпас был найден на улице Красноармейской.

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#Белгородская область#Боеприпас#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Неразорвавшийся боеприпас
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