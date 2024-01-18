Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В Белгороде объявили ракетную опасность

Утро в Белгороде выдалось громким: объявили ракетную опасность, выла сирена

18 января 2024, 04:00
Фото: 1MI

В Белгороде объявили ракетную опасность

В городе раздалось несколько взрывов, после чего включили сирену. О последствиях на данный момент ничего не известно.

Рано утром 18 января в Белгороде раздалось несколько взрывов. Затем, в 06:48, появилось оповещение о ракетной опасности. В городе включили сирену.

Есть ли последствия взрывов на земле, пока точно не известно.

На момент публикации отмены ракетной опасности не было.

Дополнение: в 07:06 отмену объявили.

Напомним, что ночью 17 января в Белгороде и Белгородском районе тоже было неспокойно. ВСУ дважды атаковали, в том числе дронами, из РСЗО «Ольха» и «Вампир». Зафиксированы разрушения в квартирах и частных домах.

Помимо этого, минувшим вечером в городе тоже объявляли ракетную опасность.

Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вновь объявлена ракетная опасностьРакетная опасность: как белгородцев будут о ней оповещать?Гладков объяснил, почему белгородцев не оповещают о ракетной опасности по радио
#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Сирена#СВО#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения
Сегодня, 05:36
Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде
Сегодня, 04:37
Дети в Белгороде будут учиться дистанционно минимум месяц
Вчера, 18:21
Бункеры, бокс и загадочная премия: чем Демидов запомнился белгородцам за год работы?
Вчера, 15:02
Трудовая династия ЖБК-1 посетила День Белгородской области на выставке «Россия»
Вчера, 15:20
Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор
Вчера, 16:44