Утро в Белгороде выдалось громким: объявили ракетную опасность, выла сирена

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Рано утром 18 января в Белгороде раздалось несколько взрывов. Затем, в 06:48, появилось оповещение о ракетной опасности. В городе включили сирену.
Есть ли последствия взрывов на земле, пока точно не известно.
На момент публикации отмены ракетной опасности не было.
Дополнение: в 07:06 отмену объявили.
Напомним, что ночью 17 января в Белгороде и Белгородском районе тоже было неспокойно. ВСУ дважды атаковали, в том числе дронами, из РСЗО «Ольха» и «Вампир». Зафиксированы разрушения в квартирах и частных домах.
Помимо этого, минувшим вечером в городе тоже объявляли ракетную опасность.