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Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Гладков объяснил, почему белгородцев не оповещают о ракетной опасности по радио

Гладков объяснил, почему белгородцев не оповещают о ракетной опасности по радио

12 января 2024, 18:43
Фото: Midjourney
По словам губернатора, оповещение по радио займёт много времени. Подробности глава региона рассказал во время вечернего эфира.

Во время эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему белгородцев о ракетной опасности не оповещают по радио. Губернатор сообщил, что такая функция есть, но её не используют.

Доведение сигнала по радио и размещение в эфире — ещё больший охват, гораздо больше, чем территория Белгорода, это формирование паники. Второе — это увеличение времени. Мы уже пробовали в Шебекино такой формат. Больше было негатива. СМС-оповещения приходили через час после окончания обстрела, с таким же опозданием было оповещение по радио.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что расстояние от Белгорода до границы минимальное, когда есть ракетная опасность, оповещения нужно доводить максимально быстро. Лучший способ — это приложение МЧС, уточнил губернатор.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Оповещение#Радио#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#СМС-оповещение#Ракетная опасность
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