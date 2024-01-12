Гладков объяснил, почему белгородцев не оповещают о ракетной опасности по радио

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Во время эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему белгородцев о ракетной опасности не оповещают по радио. Губернатор сообщил, что такая функция есть, но её не используют.
Доведение сигнала по радио и размещение в эфире — ещё больший охват, гораздо больше, чем территория Белгорода, это формирование паники. Второе — это увеличение времени. Мы уже пробовали в Шебекино такой формат. Больше было негатива. СМС-оповещения приходили через час после окончания обстрела, с таким же опозданием было оповещение по радио.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что расстояние от Белгорода до границы минимальное, когда есть ракетная опасность, оповещения нужно доводить максимально быстро. Лучший способ — это приложение МЧС, уточнил губернатор.