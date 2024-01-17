В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В Белгороде третий раз за сутки объявлена ракетная опасность. Рассылка белгородцам пришла в 22:08. Аналогичную информацию получили жители Валуек.
Как оказалось, в Валуйках из-за ракетной опасности включили сирены. В Белгороде звуковое оповещение также работало. Однако, как сообщают местные жители, его было сложно услышать за закрытыми окнами.
Губернатор Вячеслав Гладков написал о ракетной опасности в своём Telegram-канале и порекомендовал жителям уйти подальше от окон и укрыться в коридорах или ванных комнатах. Те, кто находился на улице, советовали пройти в укрытия.