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Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

В Белгороде третий за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность

17 января 2024, 19:25
Фото: Bel.ru

В Белгороде третий за сутки объявили ракетную опасность

Белгородцы получили рассылку от РСЧС. Жителям Белгорода рекомендуют пройти в укрытия. Аналогичные сообщения получили жители Валуек.

В Белгороде третий раз за сутки объявлена ракетная опасность. Рассылка белгородцам пришла в 22:08. Аналогичную информацию получили жители Валуек.

Как оказалось, в Валуйках из-за ракетной опасности включили сирены. В Белгороде звуковое оповещение также работало. Однако, как сообщают местные жители, его было сложно услышать за закрытыми окнами.

Губернатор Вячеслав Гладков написал о ракетной опасности в своём Telegram-канале и порекомендовал жителям уйти подальше от окон и укрыться в коридорах или ванных комнатах. Те, кто находился на улице, советовали пройти в укрытия.

Ракетная опасность: как белгородцев будут о ней оповещать?
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#Белгородская область#Происшествия#Валуйки#Рассылка#Белгород#Наталья Корявых#РСЧС#Ракетная опасность
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