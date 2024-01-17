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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В белгородском оперштабе решили, как сообщать белгородцам о ракетной опасности

Ракетная опасность: как белгородцев будут о ней оповещать?

17 января 2024, 18:30
Фото: Midjourney

В белгородском оперштабе решили, как сообщать белгородцам о ракетной опасности

В ночное время белгородцы будут получать рассылки. С утра и до 23:00 к уведомлениям добавится и звуковое оповещение. Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперштаба.

Стало известно, как теперь белгородцев будут оповещать о ракетной опасности. Решение по этому вопросу приняли на заседании регионального оперштаба.

С 23:00 до 6:00 в случае возникновения ракетной опасности соответствующий сигнал поступит жителям только через push-уведомления и СМС-оповещение. Если опасность объявят в период с 6:00 до 23:00, то информацию до людей будут доводить ещё и с помощью звукового оповещения.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков объяснил жителям, как поступить, если объявлена ракетная опасность, но нужно идти на работу. По словам главы региона, необходимо уйти в укрытие или другое безопасное место, не опасаясь увольнения за опоздание. Гладков заявил, что готов побеседовать с работодателями сам, если возникнет подобная ситуация.

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#Белгородская область#Оповещение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Ракетная опасность
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