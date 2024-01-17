Ракетная опасность: как белгородцев будут о ней оповещать?

С 23:00 до 6:00 в случае возникновения ракетной опасности соответствующий сигнал поступит жителям только через push-уведомления и СМС-оповещение. Если опасность объявят в период с 6:00 до 23:00, то информацию до людей будут доводить ещё и с помощью звукового оповещения.