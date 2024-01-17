Ракетная опасность: как белгородцев будут о ней оповещать?

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Стало известно, как теперь белгородцев будут оповещать о ракетной опасности. Решение по этому вопросу приняли на заседании регионального оперштаба.
С 23:00 до 6:00 в случае возникновения ракетной опасности соответствующий сигнал поступит жителям только через push-уведомления и СМС-оповещение. Если опасность объявят в период с 6:00 до 23:00, то информацию до людей будут доводить ещё и с помощью звукового оповещения.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков объяснил жителям, как поступить, если объявлена ракетная опасность, но нужно идти на работу. По словам главы региона, необходимо уйти в укрытие или другое безопасное место, не опасаясь увольнения за опоздание. Гладков заявил, что готов побеседовать с работодателями сам, если возникнет подобная ситуация.