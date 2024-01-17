Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Белгородцы переживают по поводу своей работы из-за ракетной опасности, которую иногда включают в городе. В частности, местную жительницу интересует, как быть с работой.
К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась горожанка и поинтересовалась, ждать ли отмены сигнала ракетной опасности, если нужно идти на работу. Женщина опасается, что её могут уволить из-за опозданий.
Глава региона в прямом эфире ответил, что в первую очередь нужно думать о своей жизни и идти в укрытие или другое безопасное место. Что до увольнений, он считает, что работодатели так не поступят, но добавил о готовности побеседовать с ними, если такая ситуация возникнет.
Я уверен, что ни один из работодателей из-за того, что вы опоздали на работу, когда была объявлена ракетная опасность, таких претензий не предъявит. Если это произойдёт, готов сам с вашим работодателем встретиться и переговорить. Уверен, что таких прецедентов не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ночью 17 января в Белгороде и районе дважды объявили ракетную опасность из-за атак ВСУ. Никто не пострадал.