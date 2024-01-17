Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор

Глава региона в прямом эфире ответил, что в первую очередь нужно думать о своей жизни и идти в укрытие или другое безопасное место. Что до увольнений, он считает, что работодатели так не поступят, но добавил о готовности побеседовать с ними, если такая ситуация возникнет.