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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Гладков рассказал, что делать работающим белгородцам при ракетной опасности

Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор

17 января 2024, 16:44
Фото: Midjourney

Гладков рассказал, что делать работающим белгородцам при ракетной опасности

К главе региона Гладкову обратилась местная жительница и поинтересовалась, нужно ли ждать отмены сигнала ракетной опасности, если нужно идти на работу. Женщина опасается, что людей могут уволить за опоздание. Губернатор успокоил белгородку и заявил, что готов беседовать с работодателями сам.

Белгородцы переживают по поводу своей работы из-за ракетной опасности, которую иногда включают в городе. В частности, местную жительницу интересует, как быть с работой.

К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась горожанка и поинтересовалась, ждать ли отмены сигнала ракетной опасности, если нужно идти на работу. Женщина опасается, что её могут уволить из-за опозданий.

Глава региона в прямом эфире ответил, что в первую очередь нужно думать о своей жизни и идти в укрытие или другое безопасное место. Что до увольнений, он считает, что работодатели так не поступят, но добавил о готовности побеседовать с ними, если такая ситуация возникнет.

Я уверен, что ни один из работодателей из-за того, что вы опоздали на работу, когда была объявлена ракетная опасность, таких претензий не предъявит. Если это произойдёт, готов сам с вашим работодателем встретиться и переговорить. Уверен, что таких прецедентов не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ночью 17 января в Белгороде и районе дважды объявили ракетную опасность из-за атак ВСУ. Никто не пострадал.

За ночь в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность: есть повреждения
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Губернатор#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
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