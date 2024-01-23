Утро в Белгороде и Курске было громким, а над Украиной раздались взрывы

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Утро в Белгороде было неспокойным. После 8:00 местные жители услышали громкие звуки. Вскоре выяснилось, что они связаны с работой ВС РФ.
Аналогично громкое утро было и в столице соседнего региона — в Курске. Однако это также было связано с работой Минобороны РФ.
«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Тем временем над Украиной раздались взрывы. По данным СМИ, они прогремели в нескольких областях, в том числе Харьковской. Взрывы были слышны и над Киевом. Сообщается, что ПВО работала в Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Житомире и Шостке. На всей территории сопредельного государства объявили воздушную тревогу.