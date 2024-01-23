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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

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Утро в Белгороде и Курске было громким, а над Украиной раздались взрывы

23 января 2024, 06:26
Фото: Midjourney
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Белгородцев разбудили взрывы

23 января после 8:00 над Белгородом раздались громкие звуки. Оказалось, что они связаны с работой ВС РФ. Над Курском также было громко. В нескольких областях Украины тем временем прогремели взрывы.

Утро в Белгороде было неспокойным. После 8:00 местные жители услышали громкие звуки. Вскоре выяснилось, что они связаны с работой ВС РФ.

Аналогично громкое утро было и в столице соседнего региона — в Курске. Однако это также было связано с работой Минобороны РФ.

«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Тем временем над Украиной раздались взрывы. По данным СМИ, они прогремели в нескольких областях, в том числе Харьковской. Взрывы были слышны и над Киевом. Сообщается, что ПВО работала в Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Житомире и Шостке. На всей территории сопредельного государства объявили воздушную тревогу.

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#Белгородская область#Украина#Новости Белгорода#Курск#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#СВО#Взрывы#Громкие звуки#Воздушная тревога
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