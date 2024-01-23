Утро в Белгороде и Курске было громким, а над Украиной раздались взрывы

Тем временем над Украиной раздались взрывы. По данным СМИ, они прогремели в нескольких областях, в том числе Харьковской. Взрывы были слышны и над Киевом. Сообщается, что ПВО работала в Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Житомире и Шостке. На всей территории сопредельного государства объявили воздушную тревогу.