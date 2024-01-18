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Published Сегодня, 04:37

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде

18 января 2024, 04:37
Фото: Midjourney

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

По информации губернатора, ВСУ выпустили десять ракет. Все они сбиты. О последствиях на земле точной информации пока нет: известно лишь о разрушениях в одном доме.
Сюжет
Пво

Утром 18 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили десять ракет. Все они сбиты.

Точной информации о последствиях пока нет — необходим подомовой обход. Пока известно лишь о том, что в одном доме в Белгородском районе выбиты окна.

В городе, напомним, раздалось несколько взрывов. В 06:48 объявили ракетную опасность и включили сирену. Сигнал об отбое поступил в 07:06.

Неспокойно в городе было и накануне. Ночью 17 января ВСУ выпустили семь ракет РСЗО «Ольха», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир», а также шесть беспилотников. Разрушения были в двух квартирах одного МКД в Белгороде, в 15 частных домах в Белгородском районе. Повреждены автомобили.

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