Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде

Неспокойно в городе было и накануне. Ночью 17 января ВСУ выпустили семь ракет РСЗО «Ольха», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир», а также шесть беспилотников. Разрушения были в двух квартирах одного МКД в Белгороде, в 15 частных домах в Белгородском районе. Повреждены автомобили.