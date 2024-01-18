Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Утром 18 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили десять ракет. Все они сбиты.
Точной информации о последствиях пока нет — необходим подомовой обход. Пока известно лишь о том, что в одном доме в Белгородском районе выбиты окна.
В городе, напомним, раздалось несколько взрывов. В 06:48 объявили ракетную опасность и включили сирену. Сигнал об отбое поступил в 07:06.
Неспокойно в городе было и накануне. Ночью 17 января ВСУ выпустили семь ракет РСЗО «Ольха», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир», а также шесть беспилотников. Разрушения были в двух квартирах одного МКД в Белгороде, в 15 частных домах в Белгородском районе. Повреждены автомобили.