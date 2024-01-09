В Белгороде число повреждённых взрывами жилых помещений практически достигло тысячи

На сегодняшний день план по остеклению включает 4174 м². Из них окна — 2295 м². Так, 1908 м² уже отремонтировали. Остекление окон планируется закончить к 10 января, сообщил Валентин Демидов. Как объяснил мэр Белгорода, во многих квартирах отсутствуют собственник, что увеличило срок. Их число сократилось как мимум до 30 квартир после окончания новогодних выходных. Также 86 м² планируется остеклить к 31 января. Продление работ связано с изготовлением витражных окон. Балконы от общего числа составили 1,5 тысячи м². На сегодня 503 м² остеклены. Оставшиеся 997 м² планируется отработать до 20 января. В индивидуальных домах отработано 28%. Окончание работа запланировано на 15 января.