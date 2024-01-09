В Белгороде число повреждённых взрывами жилых помещений практически достигло тысячи

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Общее количество пострадавших жилых помещений с учётом произошедшего вчера вечером обстрела достигло 995. Это 861 квартира в 88 многоквартирных домах и 132 частных дома.
На сегодняшний день план по остеклению включает 4174 м². Из них окна — 2295 м². Так, 1908 м² уже отремонтировали. Остекление окон планируется закончить к 10 января, сообщил Валентин Демидов. Как объяснил мэр Белгорода, во многих квартирах отсутствуют собственник, что увеличило срок. Их число сократилось как мимум до 30 квартир после окончания новогодних выходных. Также 86 м² планируется остеклить к 31 января. Продление работ связано с изготовлением витражных окон. Балконы от общего числа составили 1,5 тысячи м². На сегодня 503 м² остеклены. Оставшиеся 997 м² планируется отработать до 20 января. В индивидуальных домах отработано 28%. Окончание работа запланировано на 15 января.
Из-за обстрелов в Белгороде пострадало 2412 м² кровель. Работы проводятся во всех домах. Основная часть работ, сообщает Демидов, приходится на три дома во 2-м Котлозаводском переулке. Завершение работ планируется на 1 февраля. На проспекте Славы, 68 работы по восстановлению кровель уже завершаются. Окончание — к 10 января.
Что касается внутренний отделки, то с подобными повреждениями зафиксировано 74 объекта. Это 48 квартир и 26 частных домов. Окончание работ запланировано на 1 февраля.
Хозсубъекты — 110. Фиксируются повреждения разной степени. Работы с физическими и юридическими лицами уже проведены. Первым делом восстанавливать планируют фасады, а также проводить ремонт окон. 93% объектов планируется восстановить к 20 января. Оставшиеся — до 5 февраля. К работам приступили в пяти хозсубъектах по остеклению и в пяти по восстановлению фасадов.
Напомним, что после вчерашнего обстрела, согласно оперативной информации, разрушения коснулись двух МКД и одного частного дома. Там выбиты окна. Также 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля. В районе повреждена крыша частного домовладения.