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Последствия обстрела

Ранило женщину, пострадали дома и ферма: что известно о последствиях мощной атаки ВСУ

19 января 2024, 08:38
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области около 20 ударов

ВСУ продолжают атаковать регион. В Белгородском районе и Шебекинском горокруге после обстрелов есть разрушения. Пострадал один человек. Подробнее обо всех последствиях вчерашних атак противника рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области 18 января. По региону нанесли около 20 ударов. Над Белгородским районом работала система ПВО.

После отражения воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово пострадала женщина. Она получила осколочное ранение колена. Белгородку направили в горбольницу № 2.

На 18 января нашли разрушение в Разумном — повреждены три частных дома, автомобиль. В Беловском сельском поселении пострадали семь домов, ферма, два гаража, трактор, ЛЭП и газопровод.

Также в Белгородском районе из артиллерии обстреляли хутор Валковский — шесть прилётов. Журавлёвку ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

Ещё разрушения накануне зафиксировали в Шебекинском горокруге. По Терезовке выпустили четыре миномётных снаряда. В двух домах выбило окна, посекло фасады. В одном из гаражей пробило крышу, повреждён легковой автомобиль. В Середе с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, по Мурому выпустили миномётный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.

Хутор Старый в Волоконовском районе попал под миномётный обстрел — зафиксировано четыре прилёта. В Грайворонском горокруге с помощью средств РЭБ посадили, а затем уничтожили два дрона-камикадзе. Без последствий.

Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения
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