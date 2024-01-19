Ранило женщину, пострадали дома и ферма: что известно о последствиях мощной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области 18 января. По региону нанесли около 20 ударов. Над Белгородским районом работала система ПВО.
После отражения воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово пострадала женщина. Она получила осколочное ранение колена. Белгородку направили в горбольницу № 2.
На 18 января нашли разрушение в Разумном — повреждены три частных дома, автомобиль. В Беловском сельском поселении пострадали семь домов, ферма, два гаража, трактор, ЛЭП и газопровод.
Также в Белгородском районе из артиллерии обстреляли хутор Валковский — шесть прилётов. Журавлёвку ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.
Ещё разрушения накануне зафиксировали в Шебекинском горокруге. По Терезовке выпустили четыре миномётных снаряда. В двух домах выбило окна, посекло фасады. В одном из гаражей пробило крышу, повреждён легковой автомобиль. В Середе с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, по Мурому выпустили миномётный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.
Хутор Старый в Волоконовском районе попал под миномётный обстрел — зафиксировано четыре прилёта. В Грайворонском горокруге с помощью средств РЭБ посадили, а затем уничтожили два дрона-камикадзе. Без последствий.