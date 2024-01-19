Ранило женщину, пострадали дома и ферма: что известно о последствиях мощной атаки ВСУ

Ещё разрушения накануне зафиксировали в Шебекинском горокруге. По Терезовке выпустили четыре миномётных снаряда. В двух домах выбило окна, посекло фасады. В одном из гаражей пробило крышу, повреждён легковой автомобиль. В Середе с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, по Мурому выпустили миномётный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.