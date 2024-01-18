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Награждение студента

17-летний студент спас троих человек при обстреле Белгорода 30 декабря

18 января 2024, 12:42
Фото: правительство Белгородской области
Награждение студента

Белгородского студента наградили за спасение людей при обстреле

17-летний студент шебекинского техникума оказал первую помощь раненой девушке и помог двум жителям спрятаться. Юношу наградили благодарственным письмом начальника БЮИ МВД РФ им. И. Д. Путилина, сообщает правительство Белгородской области.

В Белгороде наградили 17-летнего Ивана Хмелевского за мужество и спасение местных жителей при атаке на центр города 30 декабря. Во время обстрела юноша был на работе, когда услышал взрывы — выбежал на улицу и стал помогать прохожим.

В этот день Иван оказал первую помощь раненой девушке и вызвал скорую помощь. Помимо этого, парень помог двум студентам юридического института МВД РФ им. И. Д. Путилина спрятаться от обстрелов у себя на работе.

За спасение людей Иван получил благодарственное письмо начальника Белгородского юридического института. В настоящий момент юноша является студентом второго курса Шебекинского техникума.

Награждение студентаНаграждение студента
Награждение студента
Фото: правительство Белгородской области

Ранее своими историями спасения людей делились белгородские медики. В этот день спасали раненых 44 медицинские бригады скорой. Один из них — врач Артём Губарев. Мужчина помог четверым раненым.

Врач-травматолог Ашот Депелян рассказал, что в этот день несколько раз проехал на запрещающий движение сигнал светофора, потому что спешил на помощь пострадавшим. 30 декабря ему пришлось спасать горожан с открытыми ранениями и переломами.

А у детского хирурга Дмитрия Багрянцева 30 декабря был выходной. Когда начался обстрел, мужчина сразу отправился на работу в больницу. Врач помогал выполнять первичную хирургическую обработку ран, удалял осколки из раненых.

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