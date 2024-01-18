17-летний студент спас троих человек при обстреле Белгорода 30 декабря

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Белгороде наградили 17-летнего Ивана Хмелевского за мужество и спасение местных жителей при атаке на центр города 30 декабря. Во время обстрела юноша был на работе, когда услышал взрывы — выбежал на улицу и стал помогать прохожим.
В этот день Иван оказал первую помощь раненой девушке и вызвал скорую помощь. Помимо этого, парень помог двум студентам юридического института МВД РФ им. И. Д. Путилина спрятаться от обстрелов у себя на работе.
За спасение людей Иван получил благодарственное письмо начальника Белгородского юридического института. В настоящий момент юноша является студентом второго курса Шебекинского техникума.
Ранее своими историями спасения людей делились белгородские медики. В этот день спасали раненых 44 медицинские бригады скорой. Один из них — врач Артём Губарев. Мужчина помог четверым раненым.
Врач-травматолог Ашот Депелян рассказал, что в этот день несколько раз проехал на запрещающий движение сигнал светофора, потому что спешил на помощь пострадавшим. 30 декабря ему пришлось спасать горожан с открытыми ранениями и переломами.
А у детского хирурга Дмитрия Багрянцева 30 декабря был выходной. Когда начался обстрел, мужчина сразу отправился на работу в больницу. Врач помогал выполнять первичную хирургическую обработку ран, удалял осколки из раненых.