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Скорая

Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения

18 января 2024, 05:36
Фото: 1MI
Скорая

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

Раненую везут в горбольницу № 2. Помимо этого, выявлены разрушения в двух частных домовладениях, повреждены линии газо- и электроснабжения. Информация о последствиях взрывов уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ утром 18 января. У неё осколочное ранение правого коленного сустава. Пострадавшую везут в горбольницу № 2 Белгорода.

Уже известно о первых разрушениях. Так, в Мясоедово пострадали два частных домовладения. В первом доме выбило окна, во дворе второго разрушен гараж. Повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

Подомовой обход продолжается. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Рано утром 18 января над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Как ранее сообщил губернатор, сбито десять ракет. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену.

Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде
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Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в Белгороде
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