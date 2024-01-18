Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Женщина пострадала в результате атаки ВСУ утром 18 января. У неё осколочное ранение правого коленного сустава. Пострадавшую везут в горбольницу № 2 Белгорода.
Уже известно о первых разрушениях. Так, в Мясоедово пострадали два частных домовладения. В первом доме выбило окна, во дворе второго разрушен гараж. Повреждения получили линии газо- и электроснабжения.
Подомовой обход продолжается. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Рано утром 18 января над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Как ранее сообщил губернатор, сбито десять ракет. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену.