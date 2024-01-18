Два частных дома пострадали при новой атаке на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Под обстрел ВСУ утром 18 января попало село Терезовка Шебекинского городского округа. В результате атаки в двух частных домах выбило окна и посекло фасады. Также пробита крыша гаража и повреждён один автомобиль.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей никто не пострадал.
В настоящий момент спецслужбы проводят подворовой обход территории.
Отметим, что ранним утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — всего сбито десять украинских ракет. Из-за падения осколков пострадала женщина — у неё ранение правого коленного сустава. Её доставили в горбольницу № 2. Повреждены были два дома, а также ЛЭП и линия газоснабжения.