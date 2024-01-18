Два частных дома пострадали при новой атаке на Белгородскую область

Отметим, что ранним утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — всего сбито десять украинских ракет. Из-за падения осколков пострадала женщина — у неё ранение правого коленного сустава. Её доставили в горбольницу № 2. Повреждены были два дома, а также ЛЭП и линия газоснабжения.