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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Разбитое окно

Два частных дома пострадали при новой атаке на Белгородскую область

18 января 2024, 07:26
Фото: 1MI
Разбитое окно

ВСУ обстреляли Терезовку в Белгородской области

Утром 18 января под обстрел попало село в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения в двух частных домах. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ утром 18 января попало село Терезовка Шебекинского городского округа. В результате атаки в двух частных домах выбило окна и посекло фасады. Также пробита крыша гаража и повреждён один автомобиль.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей никто не пострадал.

В настоящий момент спецслужбы проводят подворовой обход территории.

Отметим, что ранним утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — всего сбито десять украинских ракет. Из-за падения осколков пострадала женщина — у неё ранение правого коленного сустава. Её доставили в горбольницу № 2. Повреждены были два дома, а также ЛЭП и линия газоснабжения.

Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения
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