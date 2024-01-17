Гладков рассказал, как Белгород смогут оперативно восстановить после обстрела

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Власти Белгородской области нашли решение, которое поможет оперативно восстановить областной центр, если он вдруг попадёт под обстрел. Предлагается разделить город на секторы, а за каждым закрепить определённые строительные бригады.
17 января прошла встреча губернатора Вячеслава Гладкова с представителями крупных строительных фирм. Обсуждались меры, которые помогут повысить оперативность ликвидации последствий атак противника и восстановительных работ. Теперь на определённых участках будут работать закреплённые бригады.
Как пояснил глава региона, при нештатной ситуации строители смогут оперативно начинать восстановительные работы. Предварительно им нужно предоставить все необходимые материалы. Однако Гладков хотел бы, чтобы это не понадобилось.
Конечно, пусть лучше нам это никогда не пригодится, однако мы должны быть всегда готовы к любым сценариям. По регламенту на ликвидацию последствий сразу же после поступления сигнала из нашего оперштаба отводится 10-12 часов. В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее.
Вячеслав Гладков
В случаях, если объём работ будет слишком большим, бригады планируют усилять. Горожане и предприниматели идею поддержали. Вскоре её обсудят с оперштабом, а в работу внедрят с начала следующей недели.
Напомним, более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря. Установить новые стёкла и отремонтировать кровли собираются до конца января.