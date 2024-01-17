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Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Белгород могут разделить на секторы для восстановительных работ

Гладков рассказал, как Белгород смогут оперативно восстановить после обстрела

17 января 2024, 17:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Белгород могут разделить на секторы для восстановительных работ

Сегодня власти региона встретились с застройщиками и обсудили, как проводить восстановительные работы оперативно, если город попадёт под обстрел. Областной центр решили разделить на секторы, за которыми закрепят определённые бригады, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Власти Белгородской области нашли решение, которое поможет оперативно восстановить областной центр, если он вдруг попадёт под обстрел. Предлагается разделить город на секторы, а за каждым закрепить определённые строительные бригады.

17 января прошла встреча губернатора Вячеслава Гладкова с представителями крупных строительных фирм. Обсуждались меры, которые помогут повысить оперативность ликвидации последствий атак противника и восстановительных работ. Теперь на определённых участках будут работать закреплённые бригады.

Как пояснил глава региона, при нештатной ситуации строители смогут оперативно начинать восстановительные работы. Предварительно им нужно предоставить все необходимые материалы. Однако Гладков хотел бы, чтобы это не понадобилось.

Конечно, пусть лучше нам это никогда не пригодится, однако мы должны быть всегда готовы к любым сценариям. По регламенту на ликвидацию последствий сразу же после поступления сигнала из нашего оперштаба отводится 10-12 часов. В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее.
Вячеслав Гладков

В случаях, если объём работ будет слишком большим, бригады планируют усилять. Горожане и предприниматели идею поддержали. Вскоре её обсудят с оперштабом, а в работу внедрят с начала следующей недели.

Напомним, более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря. Установить новые стёкла и отремонтировать кровли собираются до конца января.

Более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря
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#Город#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Восстановление#Восстановление домов#Строительные бригады
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