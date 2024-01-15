Более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Василий Голиков, заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ доложил, что за время обстрелов со стороны ВСУ, начиная с 29 декабря, в Белгороде фиксируется на сегодня 1136 пострадавших жилых помещений. Это 963 квартиры в 114 МКД и 173 ИЖС. В течение последних дней зафиксировано ещё 16 квартир и 20 домов.
Тепловые контуры во всех пострадавших жилых помещениях закрыты. Общий план по остеклению — 4318 м². На данный момент закончено 84% работ. В МКД — осталось 158 м², Из них 43 м² — это индивидуальные алюминиевые витражные окна, 185 м² — новые пострадавшие квартиры и те, в которые не было доступа. Их восстановят на текущей неделе. 77 м² осталось застеклить в индивидуальных жилых домах. Отработают до конца текущей недели. Также в 20 квартирах не смогли произвести замеры из-за отсутствия собственников. Работу по ним перенесут на следующую неделю.
Балконы. Здесь Голиков сообщил, что возникли проблемы с автобусными балконными рамами, резиновое уплотнение которых лопается при минусовых температурах. Они составляют 65 м². Работы по ним планируется закончить до конца января.
По кровлям — три МКД остаётся в работе по Котлозаводскому переулку. Их восстановят до 1 февраля. На улице Славы, 68 ремонт кровли уже завершили.
Напомним, что на прошлом оперсовещании правительства Белгородской области сообщалось, что в результате атак ВСУ в Белгороде пострадавших жилых помещений насчитывалось 995, включая квартиры и частные дома. Также было повреждено 2412 м² кровли.