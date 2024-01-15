Более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря

Тепловые контуры во всех пострадавших жилых помещениях закрыты. Общий план по остеклению — 4318 м². На данный момент закончено 84% работ. В МКД — осталось 158 м², Из них 43 м² — это индивидуальные алюминиевые витражные окна, 185 м² — новые пострадавшие квартиры и те, в которые не было доступа. Их восстановят на текущей неделе. 77 м² осталось застеклить в индивидуальных жилых домах. Отработают до конца текущей недели. Также в 20 квартирах не смогли произвести замеры из-за отсутствия собственников. Работу по ним перенесут на следующую неделю.