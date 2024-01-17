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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Обстрелянная машина, фото тематическое

В Белгороде при обстреле пострадали трое якутян

17 января 2024, 15:18
Фото: мэрия Белгорода
Обстрелянная машина, фото тематическое
Это произошло 8 января. Ранения получили 24-летняя девушка с мужем и его братом. Семья в этот момент ехала на машине, сообщает ЯСИА.

В Белгороде 8 января во время обстрела ранило троих жителей Якутии. Пострадали 24-летняя девушка с мужем и его брат. В момент обстрела они ехали в машине.

Супружеская пара получила осколочные ранения в грудную клетку и правую лопатку. У брата ранение правой руки.

Двое из пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей. Третий 16 января выписался из больницы.

Сообщается, что пара сейчас живёт в Белгороде, 8 января к ним в гости приехал брат.

Ехали по дороге, сработала ПВО, мы ждали, пока всё утихнет, но буквально в пяти метрах от нас упала ракета. Я выписался из больницы вчера, жена и брат до сих пор лежат. Самое тяжёлое состояние у брата, ему раздробило кость правой руки в районе плеча и пробило лёгкое. Их жизням ничего не угрожает.
рассказал изданию ЯСИА мужчина

Также мужчина отмечает, что при обстреле машина не уцелела.

Напомним, что 8 января система ПВО сбила на подлёте к Белгороду 10 реактивных снарядов.

Раненый Раненый
Пострадавший автомобильПострадавший автомобиль
Раненый
Фото: Александр Дудик / ЯСИА
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