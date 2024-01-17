В Белгороде при обстреле пострадали трое якутян

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Белгороде 8 января во время обстрела ранило троих жителей Якутии. Пострадали 24-летняя девушка с мужем и его брат. В момент обстрела они ехали в машине.
Супружеская пара получила осколочные ранения в грудную клетку и правую лопатку. У брата ранение правой руки.
Двое из пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей. Третий 16 января выписался из больницы.
Сообщается, что пара сейчас живёт в Белгороде, 8 января к ним в гости приехал брат.
Ехали по дороге, сработала ПВО, мы ждали, пока всё утихнет, но буквально в пяти метрах от нас упала ракета. Я выписался из больницы вчера, жена и брат до сих пор лежат. Самое тяжёлое состояние у брата, ему раздробило кость правой руки в районе плеча и пробило лёгкое. Их жизням ничего не угрожает.
рассказал изданию ЯСИА мужчина
Также мужчина отмечает, что при обстреле машина не уцелела.
Напомним, что 8 января система ПВО сбила на подлёте к Белгороду 10 реактивных снарядов.