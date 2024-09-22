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Якутия

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Что сейчас происходит с девочкой, чья семья погибла при обстреле под Белгородом?
22 сентября, 14:22
Выжившую при обстреле под Белгородом девочку заберёт в Якутию родной отец
25 марта, 14:15
В Белгороде при обстреле пострадали трое якутян
Это произошло 8 января. Ранения получили 24-летняя девушка с мужем и его братом. Семья в этот момент ехала на машине, сообщает ЯСИА.
17 января, 15:18
2022
Подросток из Белгорода продавал несуществующую электросковороду «Волга-2»
За вещь советской эпохи белгородец просил 6 тыс. рублей в качестве предоплаты. Сковороды у него при этом не было. Дело раскрыли сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия).
17 августа 2022, 12:01
2021
Северяне в городе: почему люди с Севера переезжают в Белгород?
15 апреля 2021, 11:18

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