Подросток из Белгорода продавал несуществующую электросковороду «Волга-2»

За вещь советской эпохи белгородец просил 6 тыс. рублей в качестве предоплаты. Сковороды у него при этом не было. Дело раскрыли сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия).