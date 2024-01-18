«Всех детей скоро выпишут»: Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах

Утром 18 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что за последнюю неделю из больниц Белгорода и Москвы выписали ещё 20 человек, которые оказались там из-за обстрелов начиная с 29 декабря. В настоящий момент в медучреждениях продолжают лечить ещё 40 человек.