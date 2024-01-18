«Всех детей скоро выпишут»: Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Утром 18 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что за последнюю неделю из больниц Белгорода и Москвы выписали ещё 20 человек, которые оказались там из-за обстрелов начиная с 29 декабря. В настоящий момент в медучреждениях продолжают лечить ещё 40 человек.
На следующей неделе медики должны выписать всех раненых юных пациентов из детской областной больницы Белгорода. Состояние их здоровья улучшается, у детей оно стабильное, отмечают врачи.
«Надеюсь, что они как можно быстрее поправятся и вернутся к своим семьям. Всем, что зависит от нас, мы поможем», — заключил Гладков.
Отметим, что неделю назад на лечении в московских больницах находились 25 белгородцев, пострадавших при обстреле 30 декабря. Из них восемь человек были в тяжёлом состоянии, 13 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.
Утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате падения осколков ранило женщину — у неё осколочное ранение правого коленного сустава. Её отвезли в горбольницу №2 Белгорода.