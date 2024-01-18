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Больница

«Всех детей скоро выпишут»: Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах

18 января 2024, 06:34
Фото: 1MI
Больница

За неделю из больниц Белгорода и Москвы выписали 20 человек

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, сколько раненных при обстрелах с 29 декабря белгородцев выписали из московских и региональных медучреждений за прошедшую неделю. В настоящий момент в больницах продолжают лечение 40 человек.

Утром 18 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что за последнюю неделю из больниц Белгорода и Москвы выписали ещё 20 человек, которые оказались там из-за обстрелов начиная с 29 декабря. В настоящий момент в медучреждениях продолжают лечить ещё 40 человек.

На следующей неделе медики должны выписать всех раненых юных пациентов из детской областной больницы Белгорода. Состояние их здоровья улучшается, у детей оно стабильное, отмечают врачи.

«Надеюсь, что они как можно быстрее поправятся и вернутся к своим семьям. Всем, что зависит от нас, мы поможем», — заключил Гладков.

Отметим, что неделю назад на лечении в московских больницах находились 25 белгородцев, пострадавших при обстреле 30 декабря. Из них восемь человек были в тяжёлом состоянии, 13 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате падения осколков ранило женщину — у неё осколочное ранение правого коленного сустава. Её отвезли в горбольницу №2 Белгорода.

Восемь раненных при обстреле 30 декабря белгородцев находятся в тяжёлом состоянии
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