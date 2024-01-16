Раненный в предпраздничный день белгородец остаётся в московской клинике

Гладков навестил пострадавшего при обстреле 30 декабря белгородца

Глава региона посетил медицинское учреждение в Москве, в которое уже заезжал 11 января. В тот день губернатор не смог навестить одного мужчину, который находился в реанимации. Сейчас Виталий Владимирович уже идёт на поправку, отмечают врачи.