Раненный в предпраздничный день белгородец остаётся в московской клинике

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 14:02
Вячеслав Гладков посетил сегодня, 16 января, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. В настоящий момент в медучреждении проходит лечение белгородец, пострадавший в результате террористической атаки ВСУ 30 декабря.
Виталий Владимирович в день трагедии получил осколочное проникающее ранение правой теменной области, осколочное ранение груди с повреждением лёгкого, а также множественные раны правой руки и правого бедра. Врачи наблюдают положительную динамику выздоровления.
За мужчину беспокоятся все родные и близкие, недавно приехала супруга, которая ухаживала за мужем даже в реанимации. Мужчине пообещали помочь с восстановлением повреждённого автомобиля: в настоящий момент проводится экспертиза.
Глава региона не смог посетить белгородца 11 января, когда приезжал в учреждение в первый раз. Тогда раненый мужчина попал в реанимацию с коронавирусом.