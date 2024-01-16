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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Больница

Раненный в предпраздничный день белгородец остаётся в московской клинике

16 января 2024, 13:47
Фото: 1MI
Больница

Гладков навестил пострадавшего при обстреле 30 декабря белгородца

Глава региона посетил медицинское учреждение в Москве, в которое уже заезжал 11 января. В тот день губернатор не смог навестить одного мужчину, который находился в реанимации. Сейчас Виталий Владимирович уже идёт на поправку, отмечают врачи.

Вячеслав Гладков посетил сегодня, 16 января, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. В настоящий момент в медучреждении проходит лечение белгородец, пострадавший в результате террористической атаки ВСУ 30 декабря.

Виталий Владимирович в день трагедии получил осколочное проникающее ранение правой теменной области, осколочное ранение груди с повреждением лёгкого, а также множественные раны правой руки и правого бедра. Врачи наблюдают положительную динамику выздоровления.

За мужчину беспокоятся все родные и близкие, недавно приехала супруга, которая ухаживала за мужем даже в реанимации. Мужчине пообещали помочь с восстановлением повреждённого автомобиля: в настоящий момент проводится экспертиза.

Глава региона не смог посетить белгородца 11 января, когда приезжал в учреждение в первый раз. Тогда раненый мужчина попал в реанимацию с коронавирусом.

Что известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?
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