Что известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?

В Российской детской клинической больнице лечатся четыре девочки. Среди них — 8-месячная белгородка: при обстреле погибла её мать, ребёнок потерял часть левой ноги. Сейчас пациентка вместе с родным дядей находится в отделении травматологии и ортопедии. Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить кость — в противном случае девочка в будущем не сможет носить протез.