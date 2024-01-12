Что известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Российской детской клинической больнице лечатся четыре девочки. Среди них — 8-месячная белгородка: при обстреле погибла её мать, ребёнок потерял часть левой ноги. Сейчас пациентка вместе с родным дядей находится в отделении травматологии и ортопедии. Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить кость — в противном случае девочка в будущем не сможет носить протез.
Ещё три девочки идут на поправку. 13-летняя София лечится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии. В этой же больнице находится её 15-летняя тёзка. У 17-летней Анны врачи смогли вытащить осколок в трёх миллиметрах от сердца — через два-три месяца подросток полностью выздоровеет, прогнозируют медики.
В НИИ детской неотложной хирургии и травматологии проходят лечение восьмилетний Артём и 15-летняя Вероника. Дети уже готовятся к выписке.
В центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко лечатся ещё трое белгородцев. В день трагедии пострадал четырёхлетний Глеб — осколок прошёл по касательной. Мальчику уже становится лучше. «Мама шутит, что Глеб уже „шилопопит“. Значит, действительно идёт на поправку», — добавил губернатор.
20-летний Евгений при обстреле был ранен в височную область, однако операцию делать не пришлось. Сейчас он постепенно восстанавливается в стенах больницы. Третьей пациенткой стала Валентина Петровна — врачи наблюдают у неё позитивную динамику выздоровления.
В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова лечатся две белгородки. Надежда Анатольевна и Елена Викторовна останутся под присмотром врачей ещё три недели, после этого начнётся процесс реабилитации.
Ещё пятеро пострадавших находятся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Двое из них, мужчина и женщина, в настоящее время остаются в реанимации. К посещению ещё одной белгородки врачи не пропустили.
В отделении неотложной сосудистой хирургии разместили Дениса Дмитриевича. У него повреждена подколенная артерия. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. А у пострадавшей Венеры Омаривны сильно повреждены левые голень и стопа, есть слепое осколочное ранение передней поверхности шеи и ранение щитовидной железы. Процесс реабилитации будет сложным, отметил глава региона.
Ранее стало известно, что восемь пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в тяжёлом состоянии. 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном.
Все пострадавшие при обстреле 30 декабря дети получат федеральные выплаты и статус пострадавших в ходе СВО. Какую сумму будут выплачивать раненым юным белгородцам, пока не известно.