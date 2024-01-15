Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Игрушка

«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря

15 января 2024, 08:56
Фото: 1MI
Игрушка

Выжившая при обстреле девятилетняя девочка рассказала о трагедии в Белгороде

В соцсетях появилось видео девятилетней девочки Насти, которая благодаря своей маме смогла выжить 30 декабря в Белгороде. Настя — родная сестра восьмимесячной Лизы, которая при обстреле потеряла часть ноги. Ребёнок рассказал о произошедших событиях и поблагодарил жителей за поддержку.
Сюжет
Дети

Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале историю девятилетней девочки Насти, чья мама закрыла её и восьмимесячную сестру во время обстрела Белгорода 30 декабря. Мать девочки погибла, а она и её сестра остались живы.

Сейчас восьмимесячная девочка Лиза проходит лечение в Москве: при обстреле она потеряла часть левой ноги. Врачи пытаются сохранить её кость, чтобы в будущем ребёнок смог носить протез.

Старшая девочка Настя рассказала, что произошло в день трагедии. По её словам, после обстрела у неё была кровь на лице, поэтому подбежавшие очевидцы сначала увели её, но только потом заметили под мёртвой матерью восьмимесячного ребёнка с раненой ногой.

Когда начался обстрел, я увидела, что мама упала, а моя сестра лежала в коляске. Меня отвезли в укрытие в гостиницу, а потом я почувствовала боль в ноге и увидела кровь. Меня перебинтовали и отвезли в детскую областную больницу. Сейчас я уже иду на поправку.
делится девочка

После работы психологов врачи рассказали Насте, что её мать погибла. Девочка посетила похороны: сначала держалась стойко, но возле гроба сильно заплакала.

Настя поблагодарила всех белгородцев, которые поддерживают их с сестрой и желают им скорейшего выздоровления.

Я хочу, чтобы моя сестра Лиза выздоровела. Она сейчас в Москве, ей восемь месяцев. У неё очень тяжёлая рана, меня задело меньше всего. Мама нас защитила. Спасибо за вашу поддержку.
поблагодарила Настя белгородцев

Мама и две дочки до трагических событий в Белгороде жили с бабушкой 67 лет и прабабушкой.

Ранее Марина Ахмедова рассказала историю пострадавшего Дениса из Белгорода. 24-летний парень вырос в детдоме. Многодетные мамы решили помочь белгородцу с ремонтом его квартиры, оплатой коммунальных услуг и уходом за оставшейся в городе крысой.

Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?Восемь раненных при обстреле 30 декабря белгородцев находятся в тяжёлом состоянииБелгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы
#Белгородская область#Пострадавшие#Дети#Новости Белгорода#Девочка#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
В Белгороде вновь завоют сирены
Сегодня, 10:03
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе
Сегодня, 08:47
12 тысяч км в пути: белгородец отправился автостопом на Чукотку
Сегодня, 09:46
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43