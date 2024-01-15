«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале историю девятилетней девочки Насти, чья мама закрыла её и восьмимесячную сестру во время обстрела Белгорода 30 декабря. Мать девочки погибла, а она и её сестра остались живы.
Сейчас восьмимесячная девочка Лиза проходит лечение в Москве: при обстреле она потеряла часть левой ноги. Врачи пытаются сохранить её кость, чтобы в будущем ребёнок смог носить протез.
Старшая девочка Настя рассказала, что произошло в день трагедии. По её словам, после обстрела у неё была кровь на лице, поэтому подбежавшие очевидцы сначала увели её, но только потом заметили под мёртвой матерью восьмимесячного ребёнка с раненой ногой.
Когда начался обстрел, я увидела, что мама упала, а моя сестра лежала в коляске. Меня отвезли в укрытие в гостиницу, а потом я почувствовала боль в ноге и увидела кровь. Меня перебинтовали и отвезли в детскую областную больницу. Сейчас я уже иду на поправку.
делится девочка
После работы психологов врачи рассказали Насте, что её мать погибла. Девочка посетила похороны: сначала держалась стойко, но возле гроба сильно заплакала.
Настя поблагодарила всех белгородцев, которые поддерживают их с сестрой и желают им скорейшего выздоровления.
Я хочу, чтобы моя сестра Лиза выздоровела. Она сейчас в Москве, ей восемь месяцев. У неё очень тяжёлая рана, меня задело меньше всего. Мама нас защитила. Спасибо за вашу поддержку.
поблагодарила Настя белгородцев
Мама и две дочки до трагических событий в Белгороде жили с бабушкой 67 лет и прабабушкой.
Ранее Марина Ахмедова рассказала историю пострадавшего Дениса из Белгорода. 24-летний парень вырос в детдоме. Многодетные мамы решили помочь белгородцу с ремонтом его квартиры, оплатой коммунальных услуг и уходом за оставшейся в городе крысой.