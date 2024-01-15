«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря

Старшая девочка Настя рассказала, что произошло в день трагедии. По её словам, после обстрела у неё была кровь на лице, поэтому подбежавшие очевидцы сначала увели её, но только потом заметили под мёртвой матерью восьмимесячного ребёнка с раненой ногой.