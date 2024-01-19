Жёсткий обстрел не дал спокойно проститься с погибшей 30 декабря белгородкой

Девятилетней пострадавшей возвращаться домой не сильно хочется: в больнице у неё появилась подруга, а дома не будет ни матери, ни сестры. О смерти мамы ей сообщили психологи, которые готовили девочку к этому известию. Они же работали и с младшей девочкой: мягко объяснили ей, что части ноги у неё больше нет. «Хотя малышка и не вспомнит потом даже ничего, память-то только формируется», — отметил дядя девочек.