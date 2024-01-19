Жёсткий обстрел не дал спокойно проститься с погибшей 30 декабря белгородкой

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
До трагедии старшая Настя и младшая Лиза жили вместе с мамой, бабушкой и прабабушкой. Теперь за девочками ухаживает их дядя Дмитрий — родной брат их погибшей матери. Мужчина по профессии асфальтобетонщик, ремонтирует и строит дороги. У него есть и своя семья: жена и двое детей.
После случившейся трагедии Дмитрий находится в московской больнице, где ухаживает за восьмимесячной Лизой и учит её заново есть, поскольку её долгое время кормили через капельницу.
Мужчина рассказал, что старшую Настю скоро должны выписать из больницы, а младшей предстоит пластическая операция, но до этого должна произойти регенерация ткани в связи с пересадкой кожи. Дмитрий говорит, что раны малышки понемногу заживают, а в медучреждении они пробудут ещё около трёх недель, если не больше.
Девятилетней пострадавшей возвращаться домой не сильно хочется: в больнице у неё появилась подруга, а дома не будет ни матери, ни сестры. О смерти мамы ей сообщили психологи, которые готовили девочку к этому известию. Они же работали и с младшей девочкой: мягко объяснили ей, что части ноги у неё больше нет. «Хотя малышка и не вспомнит потом даже ничего, память-то только формируется», — отметил дядя девочек.
Дмитрий заметил, что Насте пришлось резко повзрослеть после случившегося с её матерью, однако новость о раненой сестре задела её сильнее.
До трагедии Настя была прямо «девочка-девочка». У неё было детство, уже после она поменялась, резко повзрослела. Её вообще не узнать. Конечно, как ребёнок она тяжело перенесла новость о том, что мама умерла. Но если сравнить сообщение о том, что мама погибла, с тем, что сестрёнка в реанимации и без ноги, второе Настя восприняла более болезненно, очень сильно плакала.
дядя девочек Дмитрий
На похороны матери старшая девочка сходила: держалась стойко, но около гроба сильно заплакала. Дмитрий рассказал, что проститься с погибшей им спокойно не дали: снова случился сильный обстрел — как на отпевании, так и на поминках.
После случившейся трагедии многие неравнодушные жители звонили Дмитрию и предлагали свою помощь. Звонок поступил даже из Иерусалима — предложили помолиться за восьмимесячную Настю. Так как девочку ещё не успели крестить, сделали это прямо в реанимации — в медучреждение приезжал митрополит.
После выписки Дмитрий на первое время заберёт старшую племянницу к себе, однако кто станет опекуном девочек, будет решать их бабушка, вместе с которой они росли.
Последнее слово всё равно будет за бабушкой, они ведь и так с ней всё время жили. Там 50 на 50, решать будет она. Если решит, чтобы дети со мной остались, значит, так и будет. Мы только за и об этом уже говорили ей. Сейчас она занимается оформлением документов, бумажной волокиты очень много.
Дмитрий
Погибшая мать девочек Виктория была зарегистрирована как мать-одиночка для Лизы. А с отцом Насти та давно развелась и связь не сильно поддерживала. Сейчас старший ребёнок и сам не хочет жить с папой: он не участвовал в её жизни.
Правительство Белгородской области помогает пострадавшим девочкам, чем может: выделили им деньги как пострадавшим, а также дополнительные средства Дмитрию на питание, пока он вместе с малышкой находится в больнице Москвы.
Белгородец отметил, что семья столкнётся с финансовыми трудностями: он находится на больничном, пока следит за Лизой, его жена тоже не работает — сидит дома с двумя их детьми семи и десяти лет.
Надо же будет на учёбу и тем, и тем собирать. Хорошо, люди потихоньку благотворительностью помогают. Нам остаётся теперь только надеяться на лучшее, ведь детей у нас теперь четверо, будем стараться не вешать нос.
заключил Дмитрий
Напомним, что московские врачи делают всё, чтобы сохранить кость восьмимесячной Лизе — это необходимо для того, чтобы в будущем ребёнок смог носить протез.
Ранее девятилетняя Настя записывала видеообращение к неравнодушным жителям, где рассказала о случившемся и поблагодарила всех за поддержку.