Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

При атаке ВСУ дроном-камикадзе окраины белгородского села пострадал рабочий

ВСУ атаковали окраину белгородского села с помощью дрона-камикадзе: ранен рабочий

28 января 2024, 16:04
Фото: Bel.ru

При атаке ВСУ дроном-камикадзе окраины белгородского села пострадал рабочий

Мужчина получил открытый перелом голени и рваную рану левой ноги. Сейчас пострадавшего везут в больницу. Это произошло на окраине села в Краснояружском районе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 января ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате взрыва был ранен рабочий. Скорая помощь сейчас везёт его в горбольницу №2.

У рабочего открытый перелом правой голени и рваная рана на левой ноге. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь, добавил губернатор.

Напомним, что сегодня система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью. Где конкретно это произошло, не уточняется.

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник сбили в небе над Белгородской областьюВ Минобороны РФ рассказали о сбитом беспилотнике над Белгородской областьюВ Грайворонском горокруге из-за атаки дрона-камикадзе пострадал жилой дом
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавший#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сыне
Сегодня, 13:01
В Белгороде повредилась краска у отреставрированного весной памятника
Сегодня, 14:45
Сбитый Ил-76, слухи о волках и продолжение дела Сергиенко: итоги недели
Вчера, 06:50
Белгородец вынес из магазина банку с пожертвованиями для больных раком детей
Сегодня, 06:52
Ракета на Вашингтон: «Сарматмобиль» снова заметили под Белгородом
Сегодня, 10:38