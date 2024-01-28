ВСУ атаковали окраину белгородского села с помощью дрона-камикадзе: ранен рабочий

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
28 января ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате взрыва был ранен рабочий. Скорая помощь сейчас везёт его в горбольницу №2.
У рабочего открытый перелом правой голени и рваная рана на левой ноге. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь, добавил губернатор.
Напомним, что сегодня система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью. Где конкретно это произошло, не уточняется.