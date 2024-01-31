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Мемориал

Украинский дрон атаковал мемориал в честь погибших танкистов в Белгородской области

31 января 2024, 14:35
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Мемориал

Дрон ВСУ атаковал мемориал в честь погибших танкистов под Белгородом

Это произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Осколки повредили плитку памятника. Кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Украинский дрон атаковал мемориал в селе Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Кадры с места происшествия публикуют в Сети.

Памятник открыли в конце декабря прошлого года. Мемориал посвящён танкистам, которые защищали село во время проникновения ДРГ. Памятник установлен в месте, где была подбита машина с экипажем.

Напомним, что сегодня, 31 января, ВСУ с помощью дрона атаковали приграничное село Богун-Городок. Пострадал мирный житель. Также сегодня с беспилотника сбросили взрывное устройство на машину, которая была припаркована возле ФАПа в селе Мокрая Орловка.

Мемориал Мемориал
Мемориал Мемориал
МемориалМемориал
Мемориал
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
В белгородской Новой Таволжанке открылся памятник в честь погибших танкистов
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#Белгородская область#Происшествия#Памятник#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Белгород#Алина Харина#ВСУ#Дрон#Танкисты
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