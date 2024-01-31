Украинский дрон атаковал мемориал в честь погибших танкистов в Белгородской области

Напомним, что сегодня, 31 января, ВСУ с помощью дрона атаковали приграничное село Богун-Городок. Пострадал мирный житель. Также сегодня с беспилотника сбросили взрывное устройство на машину, которая была припаркована возле ФАПа в селе Мокрая Орловка.