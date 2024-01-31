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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

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Скорая

С дрона повторно сбросили взрывное устройство над белгородским селом: ранен человек

31 января 2024, 13:59
Фото: 1MI
Скорая

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения лица. Пострадавшего белгородца везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе с помощью дрона-камикадзе. Последний сбросил взрывное устройство. Пострадал местный житель — у него осколочные ранения лица. Сотрудники сельской администрации везут мужчину в местную больницу.

В результате атаки повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Напомним, сегодня также атаке беспилотника подвергся автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. На машину, припаркованную около местного ФАПа, сбросили взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Пострадавший#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Богун-Городок
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