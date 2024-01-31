С дрона повторно сбросили взрывное устройство над белгородским селом: ранен человек

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе с помощью дрона-камикадзе. Последний сбросил взрывное устройство. Пострадал местный житель — у него осколочные ранения лица. Сотрудники сельской администрации везут мужчину в местную больницу.
В результате атаки повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Напомним, сегодня также атаке беспилотника подвергся автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. На машину, припаркованную около местного ФАПа, сбросили взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.