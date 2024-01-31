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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Пострадавшее авто в Мокрой Орловке

Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа

31 января 2024, 12:09
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Пострадавшее авто в Мокрой Орловке

Беспилотник атаковал Мокрую Орловку в Белгородской области

Атаке беспилотника ВСУ подверглось село Мокрая Орловка. БПЛА сбросил взрывное устройство на машину мобильной бригады медиков, припаркованную около фельдшерско-акушерского пункта. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ. Противник ударил по населённому пункту с помощью беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на машину, припаркованную около фельдшерско-акушерского пункта.

«Слава богу, никто не пострадал. Авто разбито. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что дом и два автомобиля пострадали при атаке дронов-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района. Беспилотники сбросили взрывные устройства. Обошлось без пострадавших.

До этого ВСУ обстреляли хутор Панков в Шебекинском горокруге. В результате удара остались без света жители восьми населённых пунктов: Красного, Первомайского, Ленинского, Вознесеновки и Нежеголи, хуторов Марьино, Мухин и Панков.

Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ
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