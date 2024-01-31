Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ. Противник ударил по населённому пункту с помощью беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на машину, припаркованную около фельдшерско-акушерского пункта.
«Слава богу, никто не пострадал. Авто разбито. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что дом и два автомобиля пострадали при атаке дронов-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района. Беспилотники сбросили взрывные устройства. Обошлось без пострадавших.
До этого ВСУ обстреляли хутор Панков в Шебекинском горокруге. В результате удара остались без света жители восьми населённых пунктов: Красного, Первомайского, Ленинского, Вознесеновки и Нежеголи, хуторов Марьино, Мухин и Панков.