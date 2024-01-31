Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа

До этого ВСУ обстреляли хутор Панков в Шебекинском горокруге. В результате удара остались без света жители восьми населённых пунктов: Красного, Первомайского, Ленинского, Вознесеновки и Нежеголи, хуторов Марьино, Мухин и Панков.