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ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области, повреждена ЛЭП

Белгородцы из восьми населённых пунктов на время остались без света после обстрела

31 января 2024, 10:45
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области, повреждена ЛЭП

Пострадавших среди мирных жителей нет. К устранению последствий обстрела приступят после согласования с Минобороны РФ, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ 31 января попал хутор Панков в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без последствий в этот раз не обошлось.

При обстреле повреждения получила линия электропередачи. В результате без света временно остались жители нескольких населённых пунктов: Красного, Первомайского, Ленинского, Вознесеновки и Нежеголи, хуторов Марьино, Мухин и Панков.

К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.

Это уже как минимум вторая атака ВСУ за текущий день. Ранее по Тишанке в Волоконовском районе ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.

Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи
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