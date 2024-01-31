Белгородцы из восьми населённых пунктов на время остались без света после обстрела

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Под обстрел ВСУ 31 января попал хутор Панков в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без последствий в этот раз не обошлось.
При обстреле повреждения получила линия электропередачи. В результате без света временно остались жители нескольких населённых пунктов: Красного, Первомайского, Ленинского, Вознесеновки и Нежеголи, хуторов Марьино, Мухин и Панков.
К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.
Это уже как минимум вторая атака ВСУ за текущий день. Ранее по Тишанке в Волоконовском районе ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.