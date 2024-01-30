Дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области, есть разрушения

Ранее дрон-камикадзе взорвался в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. Повредило КамАЗ и линию газоснабжения. Ещё один такой БПЛА взорвался в Дроновке в этом же горокруге. Повреждения получили экскаватор и линия электроснабжения. Из-за этого жители двух улиц остались без света. Местные жители не пострадали.