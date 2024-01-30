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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Дрон-камикадзе атаковал Старый Хутор в Белгородской области

Дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области, есть разрушения

30 января 2024, 15:06
Фото: Bel.ru

Дрон-камикадзе атаковал Старый Хутор в Белгородской области

Удар пришёлся по селу в Валуйском горокруге. Среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Взрыв

В селе Старый Хутор Валуйского горокруга при атаке ВСУ пострадала легковушка. Произошла детонация дрона-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Помимо этого, сообщалось об обстреле Теребрено в Краснояружском районе. Пострадали две единицы спецтехники и складское помещение.

Ранее дрон-камикадзе взорвался в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. Повредило КамАЗ и линию газоснабжения. Ещё один такой БПЛА взорвался в Дроновке в этом же горокруге. Повреждения получили экскаватор и линия электроснабжения. Из-за этого жители двух улиц остались без света. Местные жители не пострадали.

Накануне три дрона-камикадзе атаковали село Долгое в Валуйском горокруге. В результате повреждения зафиксировали в легковом автомобиле и экскаваторе. Пострадавших не было.

Четвёртая атака за сутки: дроны-камикадзе атаковали белгородское село
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#Белгородская область#Происшествия#Взрыв#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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