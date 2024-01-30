Дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В селе Старый Хутор Валуйского горокруга при атаке ВСУ пострадала легковушка. Произошла детонация дрона-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Помимо этого, сообщалось об обстреле Теребрено в Краснояружском районе. Пострадали две единицы спецтехники и складское помещение.
Ранее дрон-камикадзе взорвался в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. Повредило КамАЗ и линию газоснабжения. Ещё один такой БПЛА взорвался в Дроновке в этом же горокруге. Повреждения получили экскаватор и линия электроснабжения. Из-за этого жители двух улиц остались без света. Местные жители не пострадали.
Накануне три дрона-камикадзе атаковали село Долгое в Валуйском горокруге. В результате повреждения зафиксировали в легковом автомобиле и экскаваторе. Пострадавших не было.