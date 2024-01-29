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Больница

Раненный при атаке дрона на экскаватор белгородец остаётся в тяжёлом состоянии

29 января 2024, 08:44
Фото: 1MI
Больница

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области около 100 ударов

Пять районов региона подверглись атакам со стороны Украины накануне. Пострадал один человек: рабочего, раненного при взрыве, перевели в реанимацию. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 января ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Противник нанёс по региону около 100 ударов. Пострадал один человек.

В Краснояружском районе дрон-камикадзе на участке между Колотиловкой и Прилесьем атаковал экскаватор. При взрыве пострадал рабочий — он получил ранение передней большеберцовой артерии.

Стало известно, что сейчас белгородец в реанимации. Пациент находится в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина остаётся в горбольнице № 2 Белгорода.

В Белгородском районе село Солнцевка дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Над Новой Деревней сбили БПЛА противника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 28 января повреждения выявили в Разумном и Беловском. В первом случае пострадал частный дом — посекло фасад. Повреждён автомобиль. Во втором случае в частном доме пострадала крыша.

В Борисовском районе на окраине Лозовой Рудки насчитали 36 гранатомётных выстрелов. Ещё 50 выстрелов по населённому пункту противник нанёс из пулемёта. Окраину хутора атаковали четырьмя дронами-камикадзе.

Над Тишанкой в Волоконовском районе сбили беспилотник. Дроновку в Грайворонском округе обстреляли из миномёта — шесть прилётов. По два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак. В этих случаях обошлось без последствий.

Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ
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