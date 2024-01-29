Раненный при атаке дрона на экскаватор белгородец остаётся в тяжёлом состоянии

Над Тишанкой в Волоконовском районе сбили беспилотник. Дроновку в Грайворонском округе обстреляли из миномёта — шесть прилётов. По два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак. В этих случаях обошлось без последствий.