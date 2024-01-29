Раненный при атаке дрона на экскаватор белгородец остаётся в тяжёлом состоянии

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Published Сегодня, 08:44
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28 января ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Противник нанёс по региону около 100 ударов. Пострадал один человек.
В Краснояружском районе дрон-камикадзе на участке между Колотиловкой и Прилесьем атаковал экскаватор. При взрыве пострадал рабочий — он получил ранение передней большеберцовой артерии.
Стало известно, что сейчас белгородец в реанимации. Пациент находится в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина остаётся в горбольнице № 2 Белгорода.
В Белгородском районе село Солнцевка дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Над Новой Деревней сбили БПЛА противника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 28 января повреждения выявили в Разумном и Беловском. В первом случае пострадал частный дом — посекло фасад. Повреждён автомобиль. Во втором случае в частном доме пострадала крыша.
В Борисовском районе на окраине Лозовой Рудки насчитали 36 гранатомётных выстрелов. Ещё 50 выстрелов по населённому пункту противник нанёс из пулемёта. Окраину хутора атаковали четырьмя дронами-камикадзе.
Над Тишанкой в Волоконовском районе сбили беспилотник. Дроновку в Грайворонском округе обстреляли из миномёта — шесть прилётов. По два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак. В этих случаях обошлось без последствий.