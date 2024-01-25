Украинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область. Есть погибшая

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Вечером 25 января хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе подвергся атаке со стороны Украины. ВСУ сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.
Напомним, что вчера, 24 января, в регионе сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Вечером со стороны Украины атаковали село Дорогощь Грайворонского округа: повреждения зафиксировали в двух домах и одной хозпостройке.