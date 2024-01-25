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Published Сегодня, 18:12

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Updated Сегодня, 18:14

Белгородка погибла при атаке украинского квадрокоптера

Украинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область. Есть погибшая

25 января 2024, 18:12
Фото: Midjourney

Белгородка погибла при атаке украинского квадрокоптера

ВСУ с помощью квадрокоптера атаковали хутор в Борисовском районе. Погибла одна местная жительница. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 25 января хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе подвергся атаке со стороны Украины. ВСУ сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Напомним, что вчера, 24 января, в регионе сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Следком возбудил уголовное дело о теракте.

Вечером со стороны Украины атаковали село Дорогощь Грайворонского округа: повреждения зафиксировали в двух домах и одной хозпостройке.

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#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Погиб человек#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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