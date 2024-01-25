Украинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область. Есть погибшая

Напомним, что вчера, 24 января, в регионе сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Следком возбудил уголовное дело о теракте.