Крушение военного самолёта под Белгородом: хронология событий

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
24 января в Корочанском районе неподалёку от села Яблоново случилось происшествие — рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту погибли. Власти отреагировали на ситуацию. Дальнейшие договорённости с Украиной теперь под вопросом.
В районе 12:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Глава региона выехал в муниципалитет. Что именно произошло, он сначала не уточнил, но сообщил, что на месте работают следователи и спасатели.
Добавим, что незадолго до происшествия в Белгороде включилась сирена, предупреждающая о ракетной опасности. Оповещение впервые запустили и по телевидению. Через некоторое время пришла рассылка от РСЧС об отмене опасности.
Однако уже вскоре в Сети появилась первая информация о происшествии. В Telegram-канале «112» сообщили о крушении военного самолёта Ил-76 в Корочанском районе. По не подтверждённой на тот момент информации все находившиеся в самолёте погибли.
Вскоре данные о крушении подтвердили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, на борту были 65 пленных бойцов ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождавших. Украинских военнослужащих везли в Белгородскую область для последующего обмена. Позже сообщили, что на место падения военного самолёта вылетела комиссия ВКС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня днём не стал комментировать крушение военного самолёта и заявил, что с информацией ещё предстоит разобраться. Затем стало известно, что в Госдуме подготовят обращение к конгрессу США и Бундестагу в связи с происшествием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы для сбития самолёта Ил-76.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолёт сбили. Он добавил, что Украина знала о предстоящем обмене пленными, но самолёт, по его словам, сбили тремя ракетами. Затем он же сказал, что после случившегося об обмене пленными с сопредельным государством «не может идти речи».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём канале жёстко прокомментировал случившееся. Он отметил, что уничтожение судна — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве». А в МИД РФ заявили, что договорённости с Украиной теперь под вопросом, поскольку «Киев совершил акт безумного варварства».
Интересно, что некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что самолёт подбили со стороны Украины. Но затем информацию о причастности ВСУ начали удалять.
Сенатор РФ Виктор Бондарев также сообщил, что Ил-76 сбили. По его словам, экипаж успел доложить о внешнем воздействии. Позже Минобороны сообщило, что самолёт атаковали из населённого пункта Липцы Харьковской области.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил белгородцам официальную информацию и рассказал, что все, кто был на борту, погибли. Он подтвердил, что судно рухнуло неподалёку от населённого пункта.
Однако жители Корочанского района не пострадали. Глава муниципалитета Николай Нестеров подтвердил, что военный самолёт Ил-76 упал в поле. В результате катастрофы село Яблоново тоже не пострадало. Пилотам удалось увести самолёт подальше от домов.
Неподалёку от места происшествия находится детский хоспис «Изумрудный город». Учреждение работало в штатном режиме, никто не пострадал.
Белгородцы, ставшие свидетелями крушения, поделились подробностями случившегося. По словам местного жителя, в последний момент пилоты героически отвели самолёт в сторону поля. Мужчина утверждает, что он видел, как горевший самолёт стал лететь боком.
Другая местная жительница рассказала, что слышала мощный, но далёкий взрыв. Предположила, что снова ударили по Белгороду. Затем женщина услышала ещё два взрыва.
Были у происшествия и другие очевидцы. Женщина, проживающая в Яблоново, рассказала, что жители услышали сильный грохот и вышли на улицу. Там уже был дым и огонь. Затем они услышали второй взрыв. Люди побежали и посмотрели, нужна ли помощь, но поняли, что место взрыва находится далеко от них.
Ещё один белгородец подтвердил, что взрывов было два. Сам загоревшийся самолёт он видел через окно.