Крушение военного самолёта под Белгородом: хронология событий

Были у происшествия и другие очевидцы. Женщина, проживающая в Яблоново, рассказала, что жители услышали сильный грохот и вышли на улицу. Там уже был дым и огонь. Затем они услышали второй взрыв. Люди побежали и посмотрели, нужна ли помощь, но поняли, что место взрыва находится далеко от них.