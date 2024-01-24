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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус

В ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус

24 января 2024, 14:02
Фото: группа ВК «Единая транспортная компания»
Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус
Администрация Единой транспортной компании решила устроить опрос в официальной группе «ВКонтакте» и узнать у жителей, что, по их мнению, стало с повреждённым 30 декабря автобусом. Большинство выразили надежду, что транспорт восстановили и вернули на рейс.

30 декабря при обстреле центра Белгорода повреждения получил автобус Единой транспортной компании (ЕТК). Некоторые белгородцы предложили не восстанавливать общественный транспорт, а оставить в прежнем виде на память о случившейся трагедии.

В официальной группе ЕТК отметили, что при атаке ВСУ автобус получил очень сильные повреждения. Жителей решили спросить, что же стало с транспортом и предложили несколько вариантов ответов:

  1. Отдали на металлолом;
  2. Передали военным на нужды СВО;
  3. Его быстро восстановили и он вернулся на рейс;
  4. Автобус не удалось отремонтировать.

Правильный вариант ответа горожанам пока не озвучили. Однако большинство людей надеется, что автобус смогли восстановить и вернуть на рейс. За этот вариант ответа (на момент написания материала) проголосовали 69,51% опрошенных.

Ранее белгородцы также предлагали не восстанавливать повреждённый при обстреле 30 декабря арт-объект в виде сердца, который установлен рядом с «Маяком». Тогда глава региона предложил жителям совместно решить, как поступить с конструкцией, чтобы почтить память погибших в день трагедии.

Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобусПовреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус
Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобусПовреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус
Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобусПовреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус
Повреждённый при обстреле 30 декабря Белгорода автобус
Фото: группа ВК «Единая транспортная компания»
Рядом с «сердцем»: в Белгороде увековечат память погибших 30 декабря жителей
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