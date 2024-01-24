В ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
30 декабря при обстреле центра Белгорода повреждения получил автобус Единой транспортной компании (ЕТК). Некоторые белгородцы предложили не восстанавливать общественный транспорт, а оставить в прежнем виде на память о случившейся трагедии.
В официальной группе ЕТК отметили, что при атаке ВСУ автобус получил очень сильные повреждения. Жителей решили спросить, что же стало с транспортом и предложили несколько вариантов ответов:
Правильный вариант ответа горожанам пока не озвучили. Однако большинство людей надеется, что автобус смогли восстановить и вернуть на рейс. За этот вариант ответа (на момент написания материала) проголосовали 69,51% опрошенных.
Ранее белгородцы также предлагали не восстанавливать повреждённый при обстреле 30 декабря арт-объект в виде сердца, который установлен рядом с «Маяком». Тогда глава региона предложил жителям совместно решить, как поступить с конструкцией, чтобы почтить память погибших в день трагедии.