В ЕТК показали пострадавший от мощного обстрела Белгорода автобус

Ранее белгородцы также предлагали не восстанавливать повреждённый при обстреле 30 декабря арт-объект в виде сердца, который установлен рядом с «Маяком». Тогда глава региона предложил жителям совместно решить, как поступить с конструкцией, чтобы почтить память погибших в день трагедии.