«Тыкал камерой прямо в лицо»: белгородка — о поведении людей при обстреле 30 декабря

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
17-летняя девушка Злата Алёхина оказывала первую помощь пострадавшим при обстреле Белгорода 30 декабря. Именно она пыталась спасти Викторию, которая погибла, укрыв собой дочерей.
Когда начался обстрел, девушка зашла на работу к матери в торговый центр «Маяк». После взрывов она выбежала на улицу и начала помогать раненым.
Как рассказывает девушка, первым делом она подбежала к бабушке и начала её доставать из-под скамейки. Сразу сделать это не получилось, потому что кто-то из прохожих сказал, что опять летят ракеты. Девушка снова спряталась в «Маяке», затем вернулась на площадь. Бабушке местные жители начали накладывать жгуты с ремнями и шнурками.
После девушка подбежала к раненой девушке Виктории, которая накрыла собой детей. У неё было глубокое ранение щеки, женщина тогда ещё была в сознании.
Когда я к ней второй раз уже подошла, то она была без сознания. И я не понимала, почему, ведь от ранения щеки не умирают. Когда я начала её осматривать, у неё уже была огромная кровопотеря. Выяснилось, что было ранение в области лёгкого с правой стороны. Мы наложили давящую повязку, я проверила пульс — его не было. Начали делать сердечно-лёгочную реанимацию.
Злата Алёхина
В этот момент прохожие ещё продолжали накладывать жгуты бабушке. Девушка подбежала, сняла все верёвки и сделала один сильный жгут ремнём.
У неё было в трёх местах перевязано, а нужно в одном сильно для того, чтобы остановить кровотечение. Я пробую пульс, а пульса уже нет. И в тот момент уже начали вторую реанимацию, получается, «качать» уже бабушку. Мужчина «качал» девушку, я — бабушку, потом подбежала женщина, мне начали помогать.
Злата Алёхина
Продолжалось это минут 20, рассказывает девушка. Потом подбежали три человека из бригады скорой помощи, забрали раненую девушку и увезли. Полицейские крикнули, что снова летят ракеты, включилась сирена, всех просили уйти в безопасное место.
Бабушку, рассказывает Злата, спасти не удалось: когда девушка уходила с площади, пенсионерка была без признаков жизни: «Когда сказали о том, что ракеты опять летят и нужно всем в укрытие, мы сидели на цокольном этаже, никого не выпускали. Когда нас оттуда выпустили, уже никого на остановке не было, всех забрали».
Помочь раненым пытались семь человек, которые находились на остановке. Были и те, рассказывает девушка, которые ходили вокруг и снимали всё на камеру: «По сути, мешали. Помню мальчика лет пятнадцати, наверное. Когда я „качала“ бабушку, он подошёл вплотную, снимал и давал комментарии. Тыкал прямо мне в лицо камерой и говорил: „Вот тут реанимацию проводят, спасают“».
Был также подросток, который снимал, как Злата и мужчина реанимировали бабушку и Викторию, а также комментировал это следующими словами: «Ну, тут уже ничем не поможешь, тут уже всё».