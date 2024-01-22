«Тыкал камерой прямо в лицо»: белгородка — о поведении людей при обстреле 30 декабря

Бабушку, рассказывает Злата, спасти не удалось: когда девушка уходила с площади, пенсионерка была без признаков жизни: «Когда сказали о том, что ракеты опять летят и нужно всем в укрытие, мы сидели на цокольном этаже, никого не выпускали. Когда нас оттуда выпустили, уже никого на остановке не было, всех забрали».