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Центр города 30 декабря после обстрела

Довезли на почтовом фургоне: как полиция помогала раненным 30 декабря белгородцам?

19 января 2024, 09:13
Фото: «Россия 24. Белгород»
Центр города 30 декабря после обстрела

Появилось видео, где полиция помогает раненным при обстреле Белгорода 30 декабря

Новое видео, собранное из записей с видеорегистраторов полицейских Белгорода, опубликовали в группе «ПОЛИЦИЯ live». На нём виден момент прилёта, а также то, как сотрудники правоохранительных органов помогали пострадавшим в день трагедии.

Появились новые видеозаписи, снятые во время обстрела центра Белгорода 30 декабря. На кадрах видно, как город попал под обстрел и как спецслужбы помогали спасать раненых и довозить их до медицинских учреждений.

Большая часть кадров в видео собрана из записей с персональных видеорегистраторов, которые носят сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов воспользовались почтовым фургоном и довезли тяжелораненого в горбольницу № 2, поскольку бригад скорой помощи в тот день не хватало для помощи всем пострадавшим.

Ранее белгородцы, заставшие обстрел города, рассказали о дне трагедии журналистам. Редакция Бел.Ру же собрала все истории пострадавших и спасавших в один материал.

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