Довезли на почтовом фургоне: как полиция помогала раненным 30 декабря белгородцам?

Появилось видео, где полиция помогает раненным при обстреле Белгорода 30 декабря

Новое видео, собранное из записей с видеорегистраторов полицейских Белгорода, опубликовали в группе «ПОЛИЦИЯ live». На нём виден момент прилёта, а также то, как сотрудники правоохранительных органов помогали пострадавшим в день трагедии.