Довезли на почтовом фургоне: как полиция помогала раненным 30 декабря белгородцам?

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Появились новые видеозаписи, снятые во время обстрела центра Белгорода 30 декабря. На кадрах видно, как город попал под обстрел и как спецслужбы помогали спасать раненых и довозить их до медицинских учреждений.
Большая часть кадров в видео собрана из записей с персональных видеорегистраторов, которые носят сотрудники полиции.
Сотрудники правоохранительных органов воспользовались почтовым фургоном и довезли тяжелораненого в горбольницу № 2, поскольку бригад скорой помощи в тот день не хватало для помощи всем пострадавшим.
Ранее белгородцы, заставшие обстрел города, рассказали о дне трагедии журналистам. Редакция Бел.Ру же собрала все истории пострадавших и спасавших в один материал.