Белгородка предложила не реставрировать повреждённое «сердце» при обстреле города

В комментариях под постом Вячеслава Гладкова в соцсети женщина попросила не реставрировать арт-объект «Я люблю Белгород» в виде сердца, который получил при взрывах небольшие повреждения.



«Просьба не реставрировать раненое сердце нашего города, пусть оно всем приезжим напоминает об этой трагедии. А в сердцах белгородцев эта рана будет кровоточить всегда», — написала женщина.