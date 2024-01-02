Белгородка предложила не реставрировать повреждённое «сердце» при обстреле города

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В комментариях под постом Вячеслава Гладкова в соцсети женщина попросила не реставрировать арт-объект «Я люблю Белгород» в виде сердца, который получил при взрывах небольшие повреждения.
«Просьба не реставрировать раненое сердце нашего города, пусть оно всем приезжим напоминает об этой трагедии. А в сердцах белгородцев эта рана будет кровоточить всегда», — написала женщина.
Редакция Бел.Ру считает, что все повреждения после атаки на город нужно устранить, а после уже подумать над мемориалом в память о погибших.
А что вы об этом думаете? Для сбора мнений оставили открытыми комментарии под постом в нашем Telegram-канале.