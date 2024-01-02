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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Белгородка предложила не реставрировать повреждённое «сердце» при обстреле города

Белгородка предложила не реставрировать повреждённое «сердце» при обстреле города

2 января 2024, 11:32
Фото: Фонарь
После взрывов в центре Белгорода небольшие повреждения получил арт-объект в виде сердца. Поступило предложение оставить его в таком виде в память о жертвах трагедии.

В комментариях под постом Вячеслава Гладкова в соцсети женщина попросила не реставрировать арт-объект «Я люблю Белгород» в виде сердца, который получил при взрывах небольшие повреждения.

«Просьба не реставрировать раненое сердце нашего города, пусть оно всем приезжим напоминает об этой трагедии. А в сердцах белгородцев эта рана будет кровоточить всегда», — написала женщина.

Редакция Бел.Ру считает, что все повреждения после атаки на город нужно устранить, а после уже подумать над мемориалом в память о погибших.

А что вы об этом думаете? Для сбора мнений оставили открытыми комментарии под постом в нашем Telegram-канале.

Нужно ли реставрировать "сердце" в центре Белгорода
Нет, пусть останется как память о жертвах трагедии
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