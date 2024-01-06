Рядом с «сердцем»: в Белгороде увековечат память погибших 30 декабря жителей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Ранее одна из местных жительниц предложила не реставрировать повреждённый арт-объект в виде сердца в результате обстрела Белгорода, который случился 30 декабря. Она отметила, что «раненое сердце» будет напоминать жителям о произошедшей трагедии.
Некоторые жители с ней не согласились: они предложили поставить рядом с арт-объектом табличку с именами погибших, но само «сердце» восстановить, чтобы гости города не сочли это за «разгильдяйство».
Однако губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову идея жительницы понравилась. По его мнению, жители должны вместе принять решение, в каком виде необходимо почтить память погибших.
Я с вами согласен. Это место — место Памяти. В какой форме — надо вместе подумать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области