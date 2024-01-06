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Повреждённое в результате обстрела «сердце»

Рядом с «сердцем»: в Белгороде увековечат память погибших 30 декабря жителей

6 января 2024, 12:30
Фото: «Фонарь»
Повреждённое в результате обстрела «сердце»

В центре Белгорода увековечат память погибших 30 декабря жителей

Главе региона Вячеславу Гладкову понравилась идея увековечить память погибших при обстреле 30 декабря жителей. Он отметил, что горожане должны вместе решить, в каком виде стоит почтить память.

Ранее одна из местных жительниц предложила не реставрировать повреждённый арт-объект в виде сердца в результате обстрела Белгорода, который случился 30 декабря. Она отметила, что «раненое сердце» будет напоминать жителям о произошедшей трагедии.

Некоторые жители с ней не согласились: они предложили поставить рядом с арт-объектом табличку с именами погибших, но само «сердце» восстановить, чтобы гости города не сочли это за «разгильдяйство».

Однако губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову идея жительницы понравилась. По его мнению, жители должны вместе принять решение, в каком виде необходимо почтить память погибших.

Я с вами согласен. Это место — место Памяти. В какой форме — надо вместе подумать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ответ главы регионаОтвет главы региона
Ответ главы региона
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Белгородка предложила не реставрировать повреждённое «сердце» при обстреле города
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#Реставрация#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
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