Белгородцам объяснили порядок прекращения регистрации авто, пострадавшего 30 декабря

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как сообщает УГИБДД России по Белгородской области, после обстрела столицы региона 30 декабря в регистрационно-экзаменационные подразделения обратились 20 человек. Девятерым понадобилась замена водительского удостоверения. Ещё 11 человек обратились за прекращением регистрации повреждённых авто и восстановлением документов.
Для прекращения регистрации с собой необходимо иметь паспорт. Если сохранились документы на транспортное средство — техпаспорт, свидетельство о регистрации, госномера, их надо сдать также в подразделение ГАИ. Если они уничтожены, в предоставлении услуги не откажут.
Вячеслав Сополев, замначальника белгородского МРЭО
Подать заявку на получение водительского удостоверения и прекращение регистрации транспорта можно также через «Госуслуги».
Для восстановления водительских прав человек может также обратиться с паспортом. Мы выдадим удостоверение на тот срок, на которое было выдано уничтоженное удостоверение. Если у него будет при себе действующая медсправка, мы выдадим на 10 лет удостоверение.
Вячеслав Сополев