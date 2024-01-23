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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Повреждённое обстрелами авто

Белгородцам объяснили порядок прекращения регистрации авто, пострадавшего 30 декабря

23 января 2024, 12:39
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Повреждённое обстрелами авто

20 белгородцев обратились в ГИБДД после обстрела 30 декабря

Замначальника белгородского МРЭО Вячеслав Сополев рассказал о порядке получения и замены водительского удостоверения, а также прекращения регистрации ТС, повреждённого 30 декабря.

Как сообщает УГИБДД России по Белгородской области, после обстрела столицы региона 30 декабря в регистрационно-экзаменационные подразделения обратились 20 человек. Девятерым понадобилась замена водительского удостоверения. Ещё 11 человек обратились за прекращением регистрации повреждённых авто и восстановлением документов.

Для прекращения регистрации с собой необходимо иметь паспорт. Если сохранились документы на транспортное средство — техпаспорт, свидетельство о регистрации, госномера, их надо сдать также в подразделение ГАИ. Если они уничтожены, в предоставлении услуги не откажут.
Вячеслав Сополев, замначальника белгородского МРЭО

Подать заявку на получение водительского удостоверения и прекращение регистрации транспорта можно также через «Госуслуги».

Для восстановления водительских прав человек может также обратиться с паспортом. Мы выдадим удостоверение на тот срок, на которое было выдано уничтоженное удостоверение. Если у него будет при себе действующая медсправка, мы выдадим на 10 лет удостоверение.
Вячеслав Сополев
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