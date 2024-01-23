Белгородцам объяснили порядок прекращения регистрации авто, пострадавшего 30 декабря

Как сообщает УГИБДД России по Белгородской области, после обстрела столицы региона 30 декабря в регистрационно-экзаменационные подразделения обратились 20 человек. Девятерым понадобилась замена водительского удостоверения. Ещё 11 человек обратились за прекращением регистрации повреждённых авто и восстановлением документов.