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ГИБДД

Федеральная ГИБДД обеспокоена сложной аварийной ситуацией в Белгородской области

19 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI
ГИБДД

В Белгородскую область прибыл замглавы ГИБДД Шеюхин

Рабочий визит представителя федерального ведомства связан с проблемой, выявленной ранее в регионе. Сообщается, что Белгородская область не достигла прогнозных показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Замглавы федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин прибыл в Белгородскую область с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ведомство обеспокоено тем, что в области сложная ситуация с аварийностью — не достигнуты прогнозные показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Белгородской области намерены оказать практическую помощь, направленную на снижение смертности на дорогах. Как отметил Шеюхин, необходимы инициатива госавтоинспекторов, взаимодействие с чиновниками в вопросах эффективного дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог. Помимо этого, белгородскому ведомству, как расположенному в приграничном регионе, рекомендовали сделать акцент на «бережном отношении к личному составу и проведении работы по кадровому обеспечению».

О том, что в Белгородской области есть риск срыва планов по дорожному нацпроекту, стало известно в конце ноября. Дело в том, что доля погибших в ДТП превышает запланированную.

Риски нереализации нацпроекта: доля погибших в ДТП белгородцев превысила проектную
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#Общество#Белгородская область#Гибдд#Аварийность#Нацпроект#Инна Рогова#Белгород
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