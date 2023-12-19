Федеральная ГИБДД обеспокоена сложной аварийной ситуацией в Белгородской области

Белгородской области намерены оказать практическую помощь, направленную на снижение смертности на дорогах. Как отметил Шеюхин, необходимы инициатива госавтоинспекторов, взаимодействие с чиновниками в вопросах эффективного дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог. Помимо этого, белгородскому ведомству, как расположенному в приграничном регионе, рекомендовали сделать акцент на «бережном отношении к личному составу и проведении работы по кадровому обеспечению».