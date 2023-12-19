Федеральная ГИБДД обеспокоена сложной аварийной ситуацией в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
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Updated Сегодня, 14:38
Замглавы федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин прибыл в Белгородскую область с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ведомство обеспокоено тем, что в области сложная ситуация с аварийностью — не достигнуты прогнозные показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Белгородской области намерены оказать практическую помощь, направленную на снижение смертности на дорогах. Как отметил Шеюхин, необходимы инициатива госавтоинспекторов, взаимодействие с чиновниками в вопросах эффективного дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог. Помимо этого, белгородскому ведомству, как расположенному в приграничном регионе, рекомендовали сделать акцент на «бережном отношении к личному составу и проведении работы по кадровому обеспечению».
О том, что в Белгородской области есть риск срыва планов по дорожному нацпроекту, стало известно в конце ноября. Дело в том, что доля погибших в ДТП превышает запланированную.