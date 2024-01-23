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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Автомобили

Почему некоторым белгородцам приходится дольше ждать выплат за повреждённое авто?

23 января 2024, 08:05
Фото: Midjourney
Автомобили

Владельцам 462 повреждённых обстрелами авто в Белгороде перечислили компенсации

Специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесённый автомобилям при обстрелах. На сегодняшний день выплаты получили 462 хозяина машин из 732. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

По информации мэрии, по состоянию на 23 января владельцам 462 повреждённых при обстрелах авто перечислили компенсационные выплаты. Всего в Белгороде насчитывается 732 пострадавшие машины.

Специалисты уже провели экспертизу 680 авто, 50 из которых придётся разобрать в автосервисе для установления точных размеров ущерба.

Больше времени занимает перевод выплат тем белгородцам, которые в настоящее время находятся не в городе.

Ранее было известно о перечислении выплат хозяевам 357 единиц транспорта. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что при обнаружении скрытых повреждений, которые не были замечены при экспертизе, владельцам авто следует обратиться к мэру.

Что делать белгородцам, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная?
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#Город#Белгородская область#Денежные выплаты#Авто#Новости Белгорода#Ущерб#Белгород#Валентин Демидов#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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