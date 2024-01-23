Почему некоторым белгородцам приходится дольше ждать выплат за повреждённое авто?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По информации мэрии, по состоянию на 23 января владельцам 462 повреждённых при обстрелах авто перечислили компенсационные выплаты. Всего в Белгороде насчитывается 732 пострадавшие машины.
Специалисты уже провели экспертизу 680 авто, 50 из которых придётся разобрать в автосервисе для установления точных размеров ущерба.
Больше времени занимает перевод выплат тем белгородцам, которые в настоящее время находятся не в городе.
Ранее было известно о перечислении выплат хозяевам 357 единиц транспорта. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что при обнаружении скрытых повреждений, которые не были замечены при экспертизе, владельцам авто следует обратиться к мэру.