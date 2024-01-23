Почему некоторым белгородцам приходится дольше ждать выплат за повреждённое авто?

Ранее было известно о перечислении выплат хозяевам 357 единиц транспорта. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что при обнаружении скрытых повреждений, которые не были замечены при экспертизе, владельцам авто следует обратиться к мэру.