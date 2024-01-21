В Белгороде наградили ополченца, спасшего 30 декабря пятерых раненных

В Белгороде медали вручили трём участникам батальона «Ополчение 31»

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях о награждении трёх участников батальона «Ополчение 31». Им вручили медали Росгвардии за помощь жителям региона и военным, за активную деятельность по укреплению обороноспособности области и за охрану общественного порядка.