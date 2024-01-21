В Белгороде наградили ополченца, спасшего 30 декабря пятерых раненных

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Белгороде наградили трёх участников батальона «Ополчение 31». Им вручили медаль Росгвардии «За содействие». Один из удостоенных медали белгородец получить награду не смог — он отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Поэтому вместо него медаль получил его сын.
Другой награждённый мужчина, помимо основной работы и участия в «Ополчении 31», плетёт маскировочные сети и изготавливает окопные свечи для солдат. Третий ополченец при сильном обстреле центра Белгорода, случившегося 30 декабря, оказал первую медицинскую помощь пяти пострадавшим.
Отметим, что батальон «Ополчение 31» создали в 2022 году. Об участнике теробороны, спасших пятерых раненых при обстреле 30 декабря, стало известно чуть ранее. Денис Алпеев одним из первых оказался возле «Маяка». Его наградили медалью или нет, мэр Белгорода не сообщил.