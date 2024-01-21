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Награждение участников батальона

В Белгороде наградили ополченца, спасшего 30 декабря пятерых раненных

21 января 2024, 09:08
Фото: личная страница Валентина Демидова
Награждение участников батальона

В Белгороде медали вручили трём участникам батальона «Ополчение 31»

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях о награждении трёх участников батальона «Ополчение 31». Им вручили медали Росгвардии за помощь жителям региона и военным, за активную деятельность по укреплению обороноспособности области и за охрану общественного порядка.

В Белгороде наградили трёх участников батальона «Ополчение 31». Им вручили медаль Росгвардии «За содействие». Один из удостоенных медали белгородец получить награду не смог — он отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Поэтому вместо него медаль получил его сын.

Другой награждённый мужчина, помимо основной работы и участия в «Ополчении 31», плетёт маскировочные сети и изготавливает окопные свечи для солдат. Третий ополченец при сильном обстреле центра Белгорода, случившегося 30 декабря, оказал первую медицинскую помощь пяти пострадавшим.

Отметим, что батальон «Ополчение 31» создали в 2022 году. Об участнике теробороны, спасших пятерых раненых при обстреле 30 декабря, стало известно чуть ранее. Денис Алпеев одним из первых оказался возле «Маяка». Его наградили медалью или нет, мэр Белгорода не сообщил.

Белгородец спас пятерых раненных у «Маяка» при атаке ВСУ на город
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#Награждение#Медаль#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова#Батальоны
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