ВСУ снова обстреляли приграничное село в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Село Дроновка попало 28 января под обстрел ВСУ. РСЧС разослало белгородцам уведомления об этом в 14:27. Жителей попросили занять укрытия.
О каких-либо возможных последствиях на земле не сообщается.
Напомним, что вчера ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов. Под ударом оказались Белгородский район, Волоконовский район, Грайворонский горокруг, Краснояружский район, Шебекинский горокруг.
Разрушения зафиксировали в Грайворонском горокруге, где у четырёх домов выбиты окна и посечены стены. Также повреждены оказались линия газоснабжения и автомобиль.