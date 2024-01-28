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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:19

ВСУ снова обстреляли приграничное село в Белгородской области

ВСУ снова обстреляли приграничное село в Белгородской области

28 января 2024, 12:16
Фото: Bel.ru
Под обстрел попало в это воскресенье село Дроновка в Грайворонском горокруге. Информацию сообщает РСЧС.

Село Дроновка попало 28 января под обстрел ВСУ. РСЧС разослало белгородцам уведомления об этом в 14:27. Жителей попросили занять укрытия.

О каких-либо возможных последствиях на земле не сообщается.

Напомним, что вчера ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов. Под ударом оказались Белгородский район, Волоконовский район, Грайворонский горокруг, Краснояружский район, Шебекинский горокруг.

Разрушения зафиксировали в Грайворонском горокруге, где у четырёх домов выбиты окна и посечены стены. Также повреждены оказались линия газоснабжения и автомобиль.

Порядка 50 раз обстреляли ВСУ Белгородскую область за минувшие сутки
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Артем Черненко
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