«Пойду прогуляться»: в Белгороде до сих пор не могут найти пропавшего в день обстрела

По словам дочери пропавшего Татьяны, искать его начали сразу же. В четыре часа дня мужчина ушёл в поликлинику. Через три часа домой он не вернулся. Семья начала бить тревогу, обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Однако это пока не принесло результата.