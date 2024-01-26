«Пойду прогуляться»: в Белгороде до сих пор не могут найти пропавшего в день обстрела

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
16 дней в Белгороде не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Мужчина сообщил внуку, что пойдёт прогуляться, и не вернулся.
Белгородец худощавого телосложения, с голубыми глазами и короткими седыми волосами с залысиной. Одет был в чёрную куртку, камуфляжные чёрно-зелёного цвета штаны, высокие чёрные ботинки. На голове тёмно-серая кепка.
По словам дочери пропавшего Татьяны, искать его начали сразу же. В четыре часа дня мужчина ушёл в поликлинику. Через три часа домой он не вернулся. Семья начала бить тревогу, обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Однако это пока не принесло результата.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, он тяжело болеет, добавила белгородка. В тот день в больнице сообщили, что на приём он не пришёл.
«Татьяна вспоминает, что примерно в это время начался обстрел и, возможно, Виктор Николаевич спустился в укрытие… Но более точной информации ни органы полиции, ни поисковый отряд предоставить не могут. Также как не могут организовать массовый поиск человека, не хватает волонтёров», — сообщает «Святое Белогорье против детского рака».
Ранее информацию о Викторе Сыромятникове разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».