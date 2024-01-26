Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Поиск

«Пойду прогуляться»: в Белгороде до сих пор не могут найти пропавшего в день обстрела

26 января 2024, 13:43
Фото: Midjourney
Поиск

В Белгороде ищут пропавшего 63-летнего мужчину

Белгородец нуждается в медицинской помощи. 10 января он вышел из дома и не вернулся, сообщает «Святое Белогорье против детского рака».

16 дней в Белгороде не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Мужчина сообщил внуку, что пойдёт прогуляться, и не вернулся.

Белгородец худощавого телосложения, с голубыми глазами и короткими седыми волосами с залысиной. Одет был в чёрную куртку, камуфляжные чёрно-зелёного цвета штаны, высокие чёрные ботинки. На голове тёмно-серая кепка.

По словам дочери пропавшего Татьяны, искать его начали сразу же. В четыре часа дня мужчина ушёл в поликлинику. Через три часа домой он не вернулся. Семья начала бить тревогу, обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию. Однако это пока не принесло результата.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, он тяжело болеет, добавила белгородка. В тот день в больнице сообщили, что на приём он не пришёл.

«Татьяна вспоминает, что примерно в это время начался обстрел и, возможно, Виктор Николаевич спустился в укрытие… Но более точной информации ни органы полиции, ни поисковый отряд предоставить не могут. Также как не могут организовать массовый поиск человека, не хватает волонтёров», — сообщает «Святое Белогорье против детского рака».

Ранее информацию о Викторе Сыромятникове разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Фото: Святое Белогорье против детского рака
В Белгороде два дня не могут найти мужчину в высоких ботинках
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде два дня не могут найти мужчину в высоких ботинкахПропал семь месяцев назад: в Белгороде с мая ищут восьмилетнего мальчикаПропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области
#Происшествия#Пропал#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Пропал человек
Подпишитесь
История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД
Сегодня, 12:02
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56