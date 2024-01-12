В Белгороде два дня не могут найти мужчину в высоких ботинках

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Белгороде не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Местонахождение мужчины неизвестно с 10 января.
Белгородец худощавого телосложения, рост — 186 см. У жителя города короткие волосы с залысинами и голубые глаза.
В день исчезновения белгородец был одет в чёрную куртку, чёрно-зелёные камуфлированные брюки, тёмно-серую кепку и чёрные высокие ботинки. На улицу он выходил с пакетом.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что в декабре в Белгороде искали 21-летнего парня. Он вышел из дома и не вернулся. Спустя неделю молодого человека нашли погибшим.