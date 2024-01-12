В Белгороде два дня не могут найти мужчину в высоких ботинках

В Белгороде пропал 63-летний мужчина

Житель столицы региона перестал выходить на связь 10 января. В тот день он был одет в чёрную куртку, с собой брал пакет. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.