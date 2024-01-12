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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

«Лиза Алерт»

В Белгороде два дня не могут найти мужчину в высоких ботинках

12 января 2024, 11:02
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Белгороде пропал 63-летний мужчина

Житель столицы региона перестал выходить на связь 10 января. В тот день он был одет в чёрную куртку, с собой брал пакет. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде не могут найти 63-летнего Виктора Сыромятникова. Местонахождение мужчины неизвестно с 10 января.

Белгородец худощавого телосложения, рост — 186 см. У жителя города короткие волосы с залысинами и голубые глаза.

В день исчезновения белгородец был одет в чёрную куртку, чёрно-зелёные камуфлированные брюки, тёмно-серую кепку и чёрные высокие ботинки. На улицу он выходил с пакетом.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Пропавший мужчинаПропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»

Напомним, что в декабре в Белгороде искали 21-летнего парня. Он вышел из дома и не вернулся. Спустя неделю молодого человека нашли погибшим.

Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим
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