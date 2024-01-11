Перепалки, пропавший документ: в Белгороде прошло ещё одно слушание по делу Сергиенко

Однако, как оказалось, большая часть замечаний либо повторяла ход предыдущего заседания, либо имела отношение к тем материалам, которые ещё не были озвучены, что и пыталась донести до адвоката прокурор, в чём её поддержала и сама судья. Однако Горелик решил не сдаваться и продолжить. Это отняло достаточно много времени впустую, отметила Волощенко, но не была услышана, что вынудило прокурора повысить тон при обращении к мужчине.