Перепалки, пропавший документ: в Белгороде прошло ещё одно слушание по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола и руководителя белгородских организаций «Газпрома» Александра Сергиенко началось в этот раз не с того, что не началось вовсе, и не с ожидания прибытия подсудимого, а с перепалки между сторонами защиты и обвинения, которая вынудила судью сделать ряд замечаний.
Адвокат Владимир Горелик запросил у суда озвучить заявление по результатам оглашения тех документов, которые на прошлом заседании представила прокурор. На слова судьи Елены Волощенко о том, что все материалы уже были разобраны и обсуждены, адвокат возразил. Как он объяснил, ему не удалось сделать ряд заявлений вчера, т. к. у него «возникла неурядица с листами дел». Произошёл следующий диалог между мужчиной и судьёй:
— У вас так много замечаний?
— Нет, но у меня много документов.
— Уважаемые, у вас было достаточно времени, чтобы всё это согласовать.
— Уважаемый суд…
— Подождите — я не договорила. Несколько дней просидели, получается, просто так? Сколько вчера было замечаний, заявлений, а теперь всё заново?
— Нет, это будут другие!
Однако, как оказалось, большая часть замечаний либо повторяла ход предыдущего заседания, либо имела отношение к тем материалам, которые ещё не были озвучены, что и пыталась донести до адвоката прокурор, в чём её поддержала и сама судья. Однако Горелик решил не сдаваться и продолжить. Это отняло достаточно много времени впустую, отметила Волощенко, но не была услышана, что вынудило прокурора повысить тон при обращении к мужчине.
Всё это продолжалось более двадцати минут, по итогу которых адвокат внезапно заявил, что один из документов — договор займа между Людмилой Глазцкрицкой и сыном Сергиенко, Евгением, на сумму восемь миллионов рублей, изъятый при обыске в селе Нижний Ольшанец, исчез на время из дела при передаче его судье якобы не просто так:
«Т.е. следователь увидел, какой ляп он сделал, сообразил, о чём свидетельствует этот договор, и решил это важное доказательство защиты скрыть от уважаемого суда. Поэтому мы обращаем на это внимание».
Каким образом обанкротившийся «Тисайд» Дениса Гринякина получил право стать исполнителем закупки на строительство той самой школы в Старом Осколе и закупки по проведению капремонта? Тут небольшие детали в словах адвоката и его подопечного немного разошлись. но, вероятно, не критично.
Напомним, что сторона обвинения считает, что получить тендер на строительство фирма смогла после того, как её владелец — Гринякин — дал взятку в 8 миллионов Александру Сергиенко, чтобы тот помог ему в этом. Что касается капремонта одной из школ Старого Оскола, то за помощь уже здесь, Сергиенко чуть позднее получил 850 тысяч рублей.
Горелик заявил, что решение по выбору исполнителя контракта принимала конкурсная комиссия, на которую никак не мог повлиять его подопечный. К тому же, добавил он, на конкурс была подана всего одна единственная заявка, от «Тисайда». Её «признали обоснованной», а «других претендентов и не было», поэтому, сделал вывод адвокат, вопрос о причастности к этому решению Сергиенко отпадает сам собой.
А что касается документов и выписки из банка, подтверждающих перевод от «Тисайда» в размере 8 миллионов на счёт компании «Белстройплюс», то защита возразила тем, что по указанному «адресу» в деле такого документа нет. Прокурор попыталась найти необходимое в других томах, однако сделать этого не удалось.
А капремонт? «В этих процедурах лично Сергиенко не участвовал» — всё вновь решила комиссия в ходе конкурса и сама выбрала вызвавшуюся компанию «Тисайд». Однако сам Сергиенко сообщил, что конкурса не было, а был аукцион, в ходе которого компания и выиграла, снизив цену вопроса на 7,5%.
Ещё один персонаж истории — Людмила Петрова, фиктивный собственник 1/3 доли объекта незавершённого строительства (торгового центра), собственником которого Владимир Глазцкрицкий решил сделать свою жену с помощью Сергиенко. А далее — планировал на земле строительство. За что подсудимый, по версии обвинения, попросил себе за это треть доли, которую и оформили на фиктивное лицо. В итоге здание без торгов передали Елене Глазцкрицкой в аренду сроком на три года.
Как парировал это адвокат? Он заявил, что сам Александр Сергиенко уже был заинтересован в покупке и дальнейшей продаже торгового центра, поэтому Петрова действовала в его интересах. И никакой взятки не было. Только личный интерес. А 35 миллионов, обнаруженные у Сергиенко, — также не взятка, а доля от полной суммы продажи данного объекта, которую участники владения разделили между собой:
«Его активное и горячее участие видно. Зачем ему активное участие во всём этом деле? Свою взятку получил — и гуляй. А этого нет. Так что не вяжется».
Вновь ставшие возникать споры между представителями сторон в условии ограниченного и подходящего к концу времени послужили дополнительным основанием для судьи, чтобы не использовать возможность продления заседания. Завтра разбирательства по делу продолжатся. С новыми деталями редакция Бел.Ру возвратится к освещению темы.
О том, как прошло прошлое слушание, можно прочитать в нашем материале.