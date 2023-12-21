Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг

По словам адвоката Сергиенко, в конце 2022 года ныне обвиняемый во взяточничестве экс-мэр по сути изобличил того, кто по делу давал ему взятку — Владимира Глазкрицкого — в преступлении. На тот момент Александр Сергиенко уже занимал должность гендиректора АО «Газпром газораспределение Белгород», и его лучший друг обратился к нему за помощью в получении субсидии на несколько миллионов рублей. При этом в документах, которые подготовил Глазкрицкий, были серьёзные нарушения.