Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По словам адвоката Сергиенко, в конце 2022 года ныне обвиняемый во взяточничестве экс-мэр по сути изобличил того, кто по делу давал ему взятку — Владимира Глазкрицкого — в преступлении. На тот момент Александр Сергиенко уже занимал должность гендиректора АО «Газпром газораспределение Белгород», и его лучший друг обратился к нему за помощью в получении субсидии на несколько миллионов рублей. При этом в документах, которые подготовил Глазкрицкий, были серьёзные нарушения.
«Он (Сергиенко) не написал на него заявление, но сказал ему: „Парень, ты хочешь получить субсидии? Это незаконно. Ты хочешь получить 50 миллионов? Ты представил фиктивные акты. Я не могу поддержать твою позицию и способствовать тебе в выдаче субсидий“. И по сути он изобличил Глазкрицкого, как в арбитражном суде, так и в министерстве промышленности, в данном преступлении».
Владимир Горелик, адвокат
Кроме того, рассказывает юрист, Сергиенко как гендиректор белгородского «Газпрома» направил «соответствующие документы», которые подтверждают, что Глазкрицкий путём фальсификации совершил покушение на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
«Этого в уголовном деле нет, но это мотив. Более того, сразу после этого Глазкрицкий заявляет кругу друзей Сергиенко: „Я ему отомщу за это, я рассчитывал на эти деньги, я их не получил“. И тут же пошло заявление».
Адвокат также отметил, что направил заявление на возбуждение уголовного дела в отношении Глазкрицкого. Принесло ли это какие-то результаты — не сообщил.
Подробный репортаж о ходе судебного заседания, на котором побывала корреспондент Бел.Ру, можно прочитать здесь. А узнать о том, какие конкретно обвинения выдвигают против Сергиенко и что он сам об этом думает, — по ссылкам ниже.